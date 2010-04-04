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Девятилетний вундеркинд играет на рояле и поёт «взрослые песни»

04 апреля 2010 15:12
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Сочинять музыку Этан начал с пяти лет. Недавно заработал свой первый миллион долларов.

Мальчик с именем Этан Бортник родился в южной Флориде 9 лет тому назад. Он не считает свое занятие тяжелым.

Этан Бортник, вундеркинд:

Потрясающе! Мне так понравилось записываться со взрослыми, когда меня пригласили в новый проект «We are the World».

Запись проекта «We are the World»

Этон начал играть Моцарта в три года.

Этан Бортник:
Мне нравится развлекать людей, делать их счастливыми. Поэтому играть в зале намного интереснее, чем самому себе.

Этан Бортник, вундеркинд

Мальчик не просто играет музыку, он шутит, как взрослый, рассказывает увлекательные истории, как будто в прошлой жизни был бывалым джазменом.

Этан Бортник:
Следующая композиция называется «Арктический джаз». Я сочинил ее сам года два назад. Это про путешественника, который плывет с Карибского моря в Антарктиду, встречает пингвинов на пляже.

Сочинять музыку Этан начал с пяти лет. Недавно заработал свой первый миллион долларов. Теперь им занимаются специалисты музыкальной академии Грэмми. Поэтому мальчик исполняет с усмешкой и Грига, и Бетховена.

Этан Бортник, вундеркинд

Этан Бортник, вундеркинд

 

# Музыка

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