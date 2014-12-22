Блюзовый певец Джо Кокер скончался от рака легких

Новости США. Знаменитый блюзовый певец Джо Кокер скончался в ночь на понедельник, 22 декабря, на 71-м году жизни от рака легких.

Со страшной болезнью музыкант боролся на протяжении нескольких лет. К несчастью, недуг оказался сильнее.

Информацию о смерти подтвердили в окружении Джо Кокера.

Барри Маршалл, агент Кокера:

Он был единственным. Невозможно будет заполнить место, которое он занимал в наших сердцах. Чрезвычайно талантливый, но добрый и скромный человек, который любил сцену. Любой, кто когда-либо видел его вживую, никогда не забудет его...

Вместе с поклонниками Кокера скорбят и его коллеги.

Пол Маккартни, британский музыкант:

Очень грустно, что Джо ушел. Как и многие, я обожал его музыку. И я был очень польщен, когда он решил исполнить мою песню. Я помню, как он пришел в студию и поставил запись. Это было сногсшибательно. Он превратил ее в соул-гимн, гимн души. И я вечно буду ему за это благодарен.



Стив Тайлер, солист американской группы Aerosmith:

Мы всегда любили тебя. Мы всегда будем скучать по тебе. Покойся с миром, Джо Кокер.



Брайан Адамс, канадский рок-вокалист:

Покойся с миром, мой добрый друг, ты был одним из лучших певцов в истории рока.

Автор 40 альбомов, свою карьеру Джо Кокер начинал в 1960-е годы, выступая в пабах и барах родного Шеффилда. В двадцать лет пел на разогреве у The Rolling Stones.

Джо проснулся знаменитым, когда его версия битловской композиции With a Little Help from my Friends заняла первое место в хит-парадах. Композиция буквально ворвалась на вершины музыкальных рейтингов многих стран.

Джо Кокер гастролировал по всему миру даже в те времена, когда было совсем тяжело со здоровьем. Его последний концерт прошел в Лондоне в июне прошлого года.

Несколько десятилетий назад он сказал: «Пока я буду получать удовольствие от живого общения со слушателями, пока на моих концертах будет царить возбуждение, до тех пор я буду выходить на сцену». И сдержал обещание.

В 2008 году журнал Rolling Stone включил Кокера в список «100 величайших певцов в истории».