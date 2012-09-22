Белорусский артист представил своего голубого друга

Новости Беларуси. Белорусский телерадиоведущий, лидер группы «Дрозды» Виталий Карпанов утверждает, что голубой друг должен быть у каждого уважающего себя мужчины. Речь идёт о мотоцикле голубого цвета. Это транспортное средство артист приобрёл в начале лета.

Виталий Карпанов, белорусский музыкант (запись в блоге артиста):

У каждого настоящего мужчины должен быть голубой друг! Или на крайний случай красный или черный! Это я все про мотоцикл. Я с детства увлекаюсь техникой, в пятом классе папа подарил нам с братом рижский газовый мопед. Это был придел мечтаний, казалось, что сбылись все мечты! Он часто ломался, но мы его любили! Мы быстро выросли, и на смену мопеду пришел мотоцикл, который папе дали как средство передвижения по полям, он был агрономом в колхозе.

Несколько месяцев назад Виталий занялся поиском раритетного средства передвижения для съёмок очередного клипа. Артист объездил десятки деревень, но ничего подходящего не нашёл. Совсем отчаявшись, молодой человек обратился за помощью к друзьям в социальных сетях. Музыкант разместил фотографию с мотоциклом своей мечты и оставил подпись-просьбу откликнуться владельцев «Урала». Попытка не увенчалась успехом.

И только во время отдыха в родной деревне Карпанов узнал, что на протяжении 15 лет в гараже у соседа пылится старичок-мотоцикл. Виталий, не задумываясь, приобрёл себе голубого друга всего-то за $250.

Виталий Карпанов, белорусский музыкант (запись в блоге артиста):

Это мотоцикл «Урал» 1993 года выпуска! Последняя модель, которую выпустил тогда ещё СССР! Признаюсь, в поисках своей голубой мечты я провел всю весну! Объехал много городов и деревушек нашей страны. То состояние не устраивало, то цена не подходящая. И, о чудо! Нашел то, что мне нужно, в своей родной деревне. Как оказалось, мотоцикл был куплен в 1995 году, откатались на нем всего два лета и после первой незначительной поломки поставили на хранение. Вместе с братом устранили все неполадки, и теперь я просто наслаждаюсь и радуюсь жизни, катаясь на нем по деревне и окрестностях! Да, я люблю эту технику, да я люблю деревню!