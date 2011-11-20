Андрусь Такинданг - цёмнаскуры беларускі спявак

Группа «Гаротніца». Создана в 2007 году в Минске художником, поэтом, телеведущим Андрусем Такиндангом. Группа позиционирует себя как «деструктивный пожарный оркестр с женским вокалом, элементами классики, джаза, рэпа и регги». В состав группы входят профессиональные музыканты, лауреаты международных конкурсов.

В прессе вы довольно часто заявляете, что имеете «ярко выраженную маргинальную творческую позицию». Поясните.

Андрусь Такинданг (Группа «Гаротніца»):

Проста шмат музыкантаў і ў кожнага свой характар. Часам гэта робіць нашу музыку трошкi дэструктыўнай і маргінальнай. Паколькі ўсе мы розныя, такая, магчыма, стракатасць, разнастайнасць характараў дае нейкую маргінальнасць. Таксама і ў тэксце спалучаюцца такія маргінальныя алюзіі, скажам так.

Какое место вы отводите себе в альтернативной культуре?

Андрусь Такинданг (Группа «Гаротніца»):

Сваё.

Валерия Володько(Группа «Гаротніца»):

Нет, подождите. Nirvana — первое, «Гаротніца» — второе и Motorhead — третье.

Вопрос Андрусю Такиндангу. Вы совсем не похожи на белоруса. Откуда такая тяга к белорусской культуре?

Андрусь Такинданг (Группа «Гаротніца»):

Ну, як кажуць, знешнасць зманлівая, так што не трэба весціся толькі на знешнасць.

У вас есть какие-то переживания, о которых вы бы не стали петь?

Андрусь Такинданг (Группа «Гаротніца»):

Напэўна, ёсць тэмы, якія мы абмінаем у сваёй творчасці, і ёсць песні, якія мы, магчыма, спяваем толькі ў душы.

О чем или о ком горюет «Гаротніца»?

Валерия Володько (Группа «Гаротніца»):

Нелегкая женская доля. «Я мела на прыкмеце сямёра жаніхоў, але дарожны вецер мяне раней знайшоў».

В составе «Гаротніцы» много победителей международных конкурсов. Вам не мешает академизм исполнять неакадемическую музыку?

Саша Яскельчик (Группа «Гаротніца»):

Нет, не мешает. Только помогает.

Вадим Кучейко (Группа «Гаротніца»):

Это придает немного профессионализма исполнению.

Вас иногда штрафуют в общественном транспорте?

Андрусь Такинданг (Группа «Гаротніца»):

Разумею, что чалавек думае нейкую песню і забывае прабіць талончык, да?

Да-да.

Андрусь Такинданг (Группа «Гаротніца»):

О, класна. Цяпер я так і буду адказваць кандуктару.

Верите ли вы в дружбу между девушкой и парнем?

Валерия Володько (Группа «Гаротніца»):

А что, Вы думаете, у нас происходит в коллективе?

Кто пишет у вас музыку?

Андрусь Такинданг (Группа «Гаротніца»):

У нас калектыўная музыка. Кожны музыка прыўносіць нешта сваё ў песню.

Валерия Володько (Группа «Гаротніца»):

Восемь человек. А поэт — Андрусь Такинданг. Апладысменты, калі ласка.

Андрусь Такинданг (Группа «Гаротніца»):

А вакалістка — Валерыя Валадзько.

Вы много получаете за концерты? И как вы тратите заработанные ганарары?

Андрусь Такинданг (Группа «Гаротніца»):

А Вы з падатковай інспекцыі?

Вас называют «деструктивным пожарным оркестром с женским вокалом». А что это за определение? И вообще, откуда оно взялось?

Андрусь Такинданг (Группа «Гаротніца»):

Па-першае, у нас сапраўды жаночы вакал. Вы ў гэтым пераканаліся, так?

Хорошо. А почему «пожарный»?

Андрусь Такинданг (Группа «Гаротніца»):

У свой час пажарныя не заўсёды тушылі пажары, а ў вольны ад працы час яны стваралі музычныя капэлы, каб зарабляць сабе на жыццё, акрамя сваёй непасрэднай працы. Ну, і, магчыма, гэта традыцыя ў нечым перагукаецца з намі. Хлапцы ў вольны час ад філармоніі бавяць яго з намі і робяць вось такую музыку.

Насколько вам было обидно не победить на «Басовищах»?

Андрусь Такинданг (Группа «Гаротніца»):

Гэта конкурс. Калі ўвесь час крыўдаваць на тое, што ты не выйграў у конкурсе, тады не зможаш развівацца. Галоўнае, што людзям спадабалася і мы адтрымалі задавальненне ад свайго выступлення. І адбыўся нейкі рэзананс.

Вы в жизни смешной или серьезный?

Андрусь Такинданг (Группа «Гаротніца»):

Я больш сур’ёзны чалавек. Калі я на сцэне, я ажыўляюся, і гэта хутчэй маска, чым... Я не такі. Вы не думайце. Нармальны!

Работая в сфере развлечений, вы разочаровались в нашем шоу-бизнесе или нет?

Андрусь Такинданг (Группа «Гаротніца»):

Наш шоў-бізнес знаходзіцца на пачатковай стадыі, таму ім яшчэ расчаравацца немагчыма, таму што ён яшчэ вельмі кволы, нажаль.

В каком времени или веке вы бы хотели жить и почему?

Валерия Володько (Группа «Гаротніца»):

Я хочу в девятнадцатом, платья такие длинные, вы знаете, с корсетами носить.

Вы сказали, что вам больше 19 век нравится. А как насчет традиций того времени? Например, знаете ли Вы, как готовить веники для бани?

Валерия Володько (Группа «Гаротніца»):

Нет.

Андрусь Такинданг (Группа «Гаротніца»):

Ну, па-мойму, венікамі і цяпер карыстаюцца. Іх пакуль што не зрабілі электронымі, да? Не толькі ў 19 стагоддзі яны актуальныя.