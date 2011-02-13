Анатолий Ярмоленко согласен спеть в леггинсах с Миком Джаггером

Ансамбль «Сябры» образован при Гомельской филармонии в 1973 году, основатель и бессменный руководитель ансамбля - народный артист Беларуси Анатолий Ярмоленко. Первая пластинка была выпущена в 1980 году. В настоящее время в творческой копилке «Сябров» несколько десятков пластинок и дисков. Ансамбль и его руководитель награждены многими премиями в том числе и премией «Голос Отечества». Обладатели именной звезды на Площади звезд в Москве.
Дмитрий Врангель:
Некоторое время назад участники ансамбля «Сябры» были награждены почетными знаками за вклад в развитие белорусской культуры. Как вам кажется, в каком направлении сегодня развивается культура и музыка Беларуси?
Анатолий Ярмоленко:
В хорошем, правильном и нужном направлении.
Зритель из зала:
Вы как-то говорили, что не приемлете зависть и завистников. Значит ли это, что вы можете дружить только с людьми своего круга, такими же состоявшимися и состоятельными?
Анатолий Ярмоленко:
Я люблю дружить с людьми, которые люди, а это могут быть уже и состоявшиеся, и несостоявшиеся, и совсем еще молодые люди. У каждого человека есть что-то, чему можно поучиться, с каждым человеком можно пообщаться и что-то ему передать. Это очень важно. Мне нужно, чтобы у человека были глаза, которые светятся, если они пустые или хитрые, это мне не интересно.
Зритель из зала:
Среди наследия «Сябров» есть песни лиричные, народные, застольные. От стихов на какие темы вы сразу же отказываетесь?
Анатолий Ярмоленко:
У нас Коля в ансамбле пишет много песен. Я когда приношу стихи, я сразу отдаю ему.
Николай (ансамбль «Сябры»):
Мы отказываемся от глупых, безыдейных и бессмысленных стихов, от чересчур политизированных и вульгарных.
Зритель из зала:
В советские времена визитной карточкой Беларуси был не только ваш ансамбль. В чем «Песняры» переходили дорогу «Сябрам»?
Анатолий Ярмоленко:
«Песняры» начали раньше, они были для нас примером. Мы не перебегали ни к кому. Мулявин сам по себе замечательный человек. Он настоящий музыкант, он подсказал, чтобы мы песню «Алеся» пели с Алесей. Мы редко, но виделись с Мулявиным. Наши кабинеты были рядом, мы приходили на репетиции друг к другу. Мы не перебегали друг другу дорогу, мы шли параллельно.
Зритель из зала:
С «Сябрами» пели и Демис Руссос, и группа «Smokie». С кем еще из зарубежных светил вы хотели бы спеть?
Анатолий Ярмоленко:
С Полом Маккартни можно было бы спеться, с Миком Джаггером, но это будет, наверное, дорого стоить.
Нина Богданова:
Мик Джаггер на последнем концерте, на котором я его видела, был в таких обтягивающих джинсиках, можно сказать в леггинсах. Вы наденете такие?
Анатолий Ярмоленко:
Конечно, не вопрос, сошьем.
Нина Богданова:
В каком самом необычном виде вас могли видеть?
Анатолий Ярмоленко:
Мы как-то были на Дальнем Востоке. Наши ящики с инструментами пришли, а с костюмами нет. Это был Владивосток, два концерта в день во Дворце спорта, ни костюма нет, ничего, а я ехал в спортивном костюме. Конферансье вышел и сказал: «Вы сегодня уведите «Сябров» в таком виде, в котором никогда еще не видели». И тут я выбегаю в спортивном костюме. Зал стоял на ушах.
Зритель из зала:
Какие эмоции сегодня у вас вызывает город Гомель?
Анатолий Ярмоленко:
Хорошие, там прошла наша молодость, наше становление, там мы в подвалах репетировали. Все, что зарабатывали, мы старались вложить в инструменты, кстати, как и сейчас. Мы стали больше зарабатывать, но и больше стали тратить на инструменты. Я считаю, что артист не может быть государственным, он должен сам зарабатывать себе на хлеб, если он интересен зрителям.
Нина Богданова:
Есть ли у нас творческие ресурсы и возможности, чтобы попасть в финал «Евровидения» и занять достойное место?
Анатолий Ярмоленко:
Конечно, есть. Особенно дети, которые подрастают и сейчас формируются в современном государстве. Очень много талантливых людей. Иногда посылают не тех. Есть какая-то цеховщина, и с этим мне очень трудно бороться, когда я в жюри. То, что в стране есть талантливые люди, это однозначно. В конце концов, мы сделаем это «Евровидение»!
Нина Богданова:
На английском или на белорусском лучше петь?
Анатолий Ярмоленко:
Я считаю, что нужно петь на том языке, который органичен, а лучше всего на своем языке, потому что он интересен. У всех, кто пел по-английски у нас, получалась трасянка какая-то.
Зритель из зала:
Ваши новые произведения мало чем отличаются от произведений «Сябров» советского формата. Может надо добавить современности, хотя бы в музыку?
Анатолий Ярмоленко:
Что такое современность? Это любовь, чувства, отношения — у нас это все есть в песнях, когда вы подрастете, когда у вас появятся дети, вы будете больше слушать песни такого плана.
Зритель из зала:
Брак вашей дочери распался. Как вы считаете, с чем нельзя мириться в браке?
Анатолий Ярмоленко:
С фальшью. Как в музыке нельзя, так и в жизни нельзя фальшивить друг перед другом, особенно, если ты мужчина.