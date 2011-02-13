Анатолий Ярмоленко согласен спеть в леггинсах с Миком Джаггером

Концерт ансамбля «Сябры» на «Звездном ринге» СТВ.

Ансамбль «Сябры» образован при Гомельской филармонии в 1973 году, основатель и бессменный руководитель ансамбля - народный артист Беларуси Анатолий Ярмоленко. Первая пластинка была выпущена в 1980 году. В настоящее время в творческой копилке «Сябров» несколько десятков пластинок и дисков. Ансамбль и его руководитель награждены многими премиями в том числе и премией «Голос Отечества». Обладатели именной звезды на Площади звезд в Москве.

Дмитрий Врангель:

Некоторое время назад участники ансамбля «Сябры» были награждены почетными знаками за вклад в развитие белорусской культуры. Как вам кажется, в каком направлении сегодня развивается культура и музыка Беларуси?

Анатолий Ярмоленко:

В хорошем, правильном и нужном направлении.

Зритель из зала:

Вы как-то говорили, что не приемлете зависть и завистников. Значит ли это, что вы можете дружить только с людьми своего круга, такими же состоявшимися и состоятельными?

Анатолий Ярмоленко:

Я люблю дружить с людьми, которые люди, а это могут быть уже и состоявшиеся, и несостоявшиеся, и совсем еще молодые люди. У каждого человека есть что-то, чему можно поучиться, с каждым человеком можно пообщаться и что-то ему передать. Это очень важно. Мне нужно, чтобы у человека были глаза, которые светятся, если они пустые или хитрые, это мне не интересно.

Зритель из зала:

Среди наследия «Сябров» есть песни лиричные, народные, застольные. От стихов на какие темы вы сразу же отказываетесь?

Анатолий Ярмоленко:

У нас Коля в ансамбле пишет много песен. Я когда приношу стихи, я сразу отдаю ему.

Николай (ансамбль «Сябры»):

Мы отказываемся от глупых, безыдейных и бессмысленных стихов, от чересчур политизированных и вульгарных.

Зритель из зала:

В советские времена визитной карточкой Беларуси был не только ваш ансамбль. В чем «Песняры» переходили дорогу «Сябрам»?

Анатолий Ярмоленко:

«Песняры» начали раньше, они были для нас примером. Мы не перебегали ни к кому. Мулявин сам по себе замечательный человек. Он настоящий музыкант, он подсказал, чтобы мы песню «Алеся» пели с Алесей. Мы редко, но виделись с Мулявиным. Наши кабинеты были рядом, мы приходили на репетиции друг к другу. Мы не перебегали друг другу дорогу, мы шли параллельно.

Зритель из зала:

С «Сябрами» пели и Демис Руссос, и группа «Smokie». С кем еще из зарубежных светил вы хотели бы спеть?

Анатолий Ярмоленко:

С Полом Маккартни можно было бы спеться, с Миком Джаггером, но это будет, наверное, дорого стоить.

Нина Богданова:

Мик Джаггер на последнем концерте, на котором я его видела, был в таких обтягивающих джинсиках, можно сказать в леггинсах. Вы наденете такие?

Анатолий Ярмоленко:

Конечно, не вопрос, сошьем.

Нина Богданова:

В каком самом необычном виде вас могли видеть?

Анатолий Ярмоленко:

Мы как-то были на Дальнем Востоке. Наши ящики с инструментами пришли, а с костюмами нет. Это был Владивосток, два концерта в день во Дворце спорта, ни костюма нет, ничего, а я ехал в спортивном костюме. Конферансье вышел и сказал: «Вы сегодня уведите «Сябров» в таком виде, в котором никогда еще не видели». И тут я выбегаю в спортивном костюме. Зал стоял на ушах.

Зритель из зала:

Какие эмоции сегодня у вас вызывает город Гомель?

Анатолий Ярмоленко:

Хорошие, там прошла наша молодость, наше становление, там мы в подвалах репетировали. Все, что зарабатывали, мы старались вложить в инструменты, кстати, как и сейчас. Мы стали больше зарабатывать, но и больше стали тратить на инструменты. Я считаю, что артист не может быть государственным, он должен сам зарабатывать себе на хлеб, если он интересен зрителям.

Нина Богданова:

Есть ли у нас творческие ресурсы и возможности, чтобы попасть в финал «Евровидения» и занять достойное место?

Анатолий Ярмоленко:

Конечно, есть. Особенно дети, которые подрастают и сейчас формируются в современном государстве. Очень много талантливых людей. Иногда посылают не тех. Есть какая-то цеховщина, и с этим мне очень трудно бороться, когда я в жюри. То, что в стране есть талантливые люди, это однозначно. В конце концов, мы сделаем это «Евровидение»!

Нина Богданова:

На английском или на белорусском лучше петь?

Анатолий Ярмоленко:

Я считаю, что нужно петь на том языке, который органичен, а лучше всего на своем языке, потому что он интересен. У всех, кто пел по-английски у нас, получалась трасянка какая-то.

Зритель из зала:

Ваши новые произведения мало чем отличаются от произведений «Сябров» советского формата. Может надо добавить современности, хотя бы в музыку?

Анатолий Ярмоленко:

Что такое современность? Это любовь, чувства, отношения — у нас это все есть в песнях, когда вы подрастете, когда у вас появятся дети, вы будете больше слушать песни такого плана.

Зритель из зала:

Брак вашей дочери распался. Как вы считаете, с чем нельзя мириться в браке?

Анатолий Ярмоленко:

С фальшью. Как в музыке нельзя, так и в жизни нельзя фальшивить друг перед другом, особенно, если ты мужчина.