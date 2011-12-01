Алексей Шедько (группа «Сестра»): Музыканты, с которыми я работал, уехали в 90-х, кто в Америку, кто автосервис открыл. Единственный персонаж, который остался от того времени на сцене, это я

Почему Вам не сидится на месте? И что есть там, чего нет здесь?

Алексей Шедько:

Так судьба просто сложилась. Ведь каждый человек всегда ищет, где ему лучше, — правильно? — где его любят, где он нужен, где он востребован. Поэтому я считаю, что у каждого есть право выбирать себе работу. И пока что, например, я больше востребован на театральной сцене Московского художественного театра, нежели на сцене какой-нибудь здесь. Просто мне там удобнее и более комфортно работать.

Считаете ли Вы себя интеллигентным человеком?

Алексей Шедько:

Ну, мне так хочется считать. Я никогда не задавал себе такого вопроса, я даже не знаю, что и сказать на это. Я считаю, что если Вы меня не считаете интеллигентным человеком, то, значит, я такой и есть.

Группа «Сестра» — это пик Вашего музыкального творчества или промежуточный этап?

Алексей Шедько:

Не знаю. Дело в том, что то, что кажется пиком, оказывается, что это совсем не пик. Поэтому, где этот пик, который будет, я еще не знаю. И, если честно, я не хочу знать, потому что если уже знаешь про свой пик, то уже жить неинтересно.

Алексей, Вы профессиональный актер? А Алексей Шедько музыкант — это тоже роль?

Алексей Шедько:

Конечно. Я на сцене. Я не могу позволить себе, может быть, я скажу какую-то глупость, но, тем не менее, я не могу сейчас позволить, вы меня правильно поймите, быть на сцене самим собой. Потому что сам в жизни я вам не настолько интересен. Вообще, сам для себя. Я сам себе очень надоедаю часто. Потому что я ворчлив, и ленив, и так далее. Бываю очень хмурым. Но на сцене я не должен таким быть, поэтому, конечно, когда я выхожу на сцену, я должен нравиться тем людям, которые пришли на меня смотреть.