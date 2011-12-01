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  • Алексей Шедько (группа «Сестра»): Музыканты, с которыми я работал, уехали в 90-х, кто в Америку, кто автосервис открыл. Единственный персонаж, который остался от того времени на сцене, это я

Алексей Шедько (группа «Сестра»): Музыканты, с которыми я работал, уехали в 90-х, кто в Америку, кто автосервис открыл. Единственный персонаж, который остался от того времени на сцене, это я

01 декабря 2011 12:35
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Почему Вам не сидится на месте? И что есть там, чего нет здесь?

Алексей Шедько:
Так судьба просто сложилась. Ведь каждый человек всегда ищет, где ему лучше, — правильно? — где его любят, где он нужен, где он востребован. Поэтому я считаю, что у каждого есть право выбирать себе работу. И пока что, например, я больше востребован на театральной сцене Московского художественного театра, нежели на сцене какой-нибудь здесь. Просто мне там удобнее и более комфортно работать.

Считаете ли Вы себя интеллигентным человеком?

Алексей Шедько:
Ну, мне так хочется считать. Я никогда не задавал себе такого вопроса, я даже не знаю, что и сказать на это. Я считаю, что если Вы меня не считаете интеллигентным человеком, то, значит, я такой и есть.

Группа «Сестра» — это пик Вашего музыкального творчества или промежуточный этап?

Алексей Шедько:
Не знаю. Дело в том, что то, что кажется пиком, оказывается, что это совсем не пик. Поэтому, где этот пик, который будет, я еще не знаю. И, если честно, я не хочу знать, потому что если уже знаешь про свой пик, то уже жить неинтересно.

Алексей, Вы профессиональный актер? А Алексей Шедько музыкант — это тоже роль?

Алексей Шедько:
Конечно. Я на сцене. Я не могу позволить себе, может быть, я скажу какую-то глупость, но, тем не менее, я не могу сейчас позволить, вы меня правильно поймите, быть на сцене самим собой. Потому что сам в жизни я вам не настолько интересен. Вообще, сам для себя. Я сам себе очень надоедаю часто. Потому что я ворчлив, и ленив, и так далее. Бываю очень хмурым. Но на сцене я не должен таким быть, поэтому, конечно, когда я выхожу на сцену, я должен нравиться тем людям, которые пришли на меня смотреть.

Алексей Шедько (группа «Сестра»): Музыканты, с которыми я работал, уехали в 90-х, кто в Америку, кто автосервис открыл. Единственный персонаж, который остался от того времени на сцене, это я-1

Про Вас можно сказать, что Вы баловень судьбы?

Алексей Шедько:
Нет. Мне очень тяжело.

А можно про Вас сказать о Вас, что Вы актер, который лишь иногда занимается музыкой?

Алексей Шедько:
Можно так сказать. Точно так же, как и наоборот.

Какой рингтон или какая мелодия стоит у Вас на мобильном телефоне?

Алексей Шедько:
Мобильный телефон — это средство связи для меня, не более того. Я половину функций, которые в нем есть, не знаю даже, как ими пользоваться. И тот рингтон, который и был, заводской, тот у меня и стоит.

А Вас раздражает или огорчает, когда Вы слышите не всегда интеллектуальные мелодии у других?

Алексей Шедько:
Неинтеллектуальные мелодии сейчас повсюду, поэтому раздражаться, я считаю, глупо. Сейчас это везде, что не включи, — канал, радио, — не хочу никого обижать, но люди это слушают. Особенно в России, там же миллион FMовских каналов, и что не включи, все должно по идее раздражать. Оно не раздражает — я не включаю просто.

Про Питер. Начали за здравие: альбомы, несколько клипов — закончили за упокой. Что случилось-то там?

Алексей Шедько:
Это был этап. Этап работы какой-то. Потом в девяностые годы, если вы знаете, как все полетело и повалилось, очень много людей уехало. Музыканты, с которыми я работал, уехали, кто в Америку, кто автосервис открыл. Нужно было семьи кормить. Тогда было не до творчества. Единственный персонаж, который остался от того времени на сцене, это я.

# Музыка

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