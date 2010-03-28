Алексей Глызин: Во времена кризиса приходится выращивать цветы и торговать ими на рынке

Концерт Алексея Глызина на «Звездном ринге» СТВ.

Алексей Глызин работал в ансамбле «Добры молодцы», «Самоцветы» и в самом пупулярном ВИА Советского Союза «Веселые ребята». Исполнитель таких шлягеров советских времен как «Не волнуйтесь тетя!», «Автомобили» и другие. В 1989 году начал сольную карьеру, которая принесла ему хиты «Зимний сад», «Ты не ангел» и звание Заслуженного артиста РОссийской Федерации.

Зритель из зала:

Алексей, какой из ваших талантов, автомобилист, боец, поможет сегодня выиграть вам сражение на «Звездном ринге?»

Алексей Глызин:

Я думаю, все вместе в совокупности поможет нам быть достойными на этом «Ринге».

Зритель из зала:

Алексей, а вы сейчас аутсайдер российской эстрады?

Алексей Глызин:

Вы знаете, я всегда нахожусь в творческом поиске и никогда не был аутсайдером. Мы постоянно работаем, постоянно на гастролях, в движении, и это не дает возможности расслабляться, поэтому слово «аутсайдер» неприменимое слово для меня.

Зритель из зала:

Алексей, а с кем из группы «Веселые ребята» у вас сложились наиболее дружеские отношения?

Алексей Глызин:

С теми, с кем я работал раньше, — это и Саша Буйнов, Игорь Битулин, Леша Пузырев — тот костяк коллектива, который был раньше. Мы до сих пор поддерживаем отношения, часто встречаемся на каких-то концертных площадках, вне работы, вспоминаем наше замечательное время.

Зритель из зала:

Если бы сейчас Слабодкин решил собрать «Веселых ребят» в одном из золотых составов, вы бы в него вошли?

Алексей Глызин:

Обязательно.

Зритель из зала:

Ваши лучшие профессиональные годы позади или все еще впереди?

Алексей Глызин:

У меня всегда все впереди.

Зритель из зала:

А вы футболом увлекаетесь? Смотрите матчи сборной России?

Алексей Глызин:

Не только смотрим, но и сами играем в футбол. Иногда ездим играть, туры были в Англии, в Италии.

Зритель из зала:

А вы бы могли попросить Гуса Хиддинга остаться на посту тренера сборной России?

Алексей Глызин:

Он очень любит деньги. Я просить его не буду ни о чем.

Зритель из зала:

Скажите, вам приходится платить за эфиры на телевидении и радио?

Алексей Глызин:

Скорее, мне платят, чем я плачу.

Зритель из зала:

Много ли вам доводилось на концертах петь под плюсовую фонограмму?

Алексей Глызин:

Вы знаете, это бывает в таких случаях, когда проходят какие-то большие сборные концерты, когда невозможно перестроить звук. Скажем, 20-30 исполнителей, и каждого если отстаивать, технически это очень сложно, поэтому бывают такие концерты. Но это концерт-съемка. Вот здесь у нас живьем все происходит. А на съемках специально просят артистов петь под фонограмму, чтобы технически было возможно потом так все сделать, чтобы звучало. Но обычно мы работаем только живьем.

Зритель из зала:

У вас по-разному развивалась карьера после ухода из группы «Веселые ребята». Какие периоды вы считаете удачными, а какие нет?

Алексей Глызин:

Всегда бывают взлеты и падения, но в данном случае мы находимся на нормальной, ровной волне и всем этого желаем.

Зритель из зала:

Откуда возникло ваше увлечение цветами?

Алексей Глызин:

Во времена кризиса и тяжелого положения приходится выращивать цветы и торговать ими на рынке. На самом деле, цветы — это мое увлечение. Это просто красиво. Я люблю цветы и очень много выращиваю цветов в саду. Наверное, я бы мог быть где-нибудь садовником.

Зритель из зала:

Возможно, мы еще не знаем о каких-то скрытых увлечениях, хобби?

Алексей Глызин:

В прошлом году у нас была команда из шести человек, и нас обучали летать на самолетах малой авиации, это самолет ЯК-52. И мы в конечном итоге стали выполнять фигуры высшего пилотажа. Конечно, с нами занимались инструкторы, очень опытные летчики. Поэтому я летаю на самолете, сам, лично.

Зритель из зала:

Скажите, какую песню из вашего репертуара вы считаете самой неудачной?

Алексей Глызин:

Мне не очень нравится песня «Регги на телеге», как-то не получилась она. А так, в основном, мы стараемся очень тщательно выбирать песни для репертуара. Крайне редко бывает, что песня не удалась.

Зритель из зала:

К какому клану российской эстрады вы относитесь? Есть ли таковые или это все выдумки прессы?

Алексей Глызин:

Мы ни к какому клану не принадлежим, потому что мы абсолютно свободная группа. Мы со всеми общаемся. Скажем, «Театр песни» Аллы Борисовны Пугачевой имеет различные «фабрики», там создаются коалиции, мы не принадлежим ни к одной из них. Поэтому чувствуем себя свободными и гордыми, как птица в полете.

Зритель из зала:

Алексей, вы часто встречаетесь на концертных подмостках с исполнителями белорусской эстрады, существует мнение, что вы очень хорошо поете песню «Малиновка» группы «Верасы». Это правда?

Алексей Глызин:

Когда я выпью, я не только «Малиновку» пою.