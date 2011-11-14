Александр Патлис: Нельзя жить ностальгией, она убивает настоящее. А без настоящего нет будущего

Александр Патлис. Окончил Гродненское музыкальное училище. В мае 1992 года в составе группы «Новый Иерусалим» дает первый концерт. В творческой компании группы более тысячи концертов в Беларуси и за рубежом, восемь альбомов. В 2006 Александр Патлис начинает сольную карьеру. Его композиции выдержаны в традициях классического рока и лирической эстрады. Сольная дискография насчитывает два альбома.

Ребята, вас что-то давно не видно. Может быть, бомбу готовите?

Александр Патлис:

Нет. Мы выпустили новый альбом «Читай мои мысли», который достаточно неплохо продается, выступаем, закончили видеоклип на песню Hello.

Вы считаете сейчас себя счастливее, чем раньше?

Александр Патлис:

Я думаю, что счастье человека — это выбор человека быть счастливым либо не быть счастливым. Я верю в то, что нельзя жить ностальгией, потому что ностальгия убивает настоящее. А у человека, который несчастлив в настоящем, нет будущего. Поэтому, если так открыто и прямо отвечать на Ваш вопрос, я сейчас намного счастливее, чем я был 5 или 10 лет назад.

В каком кино ты бы хотел сняться? Ты сейчас похож на Сталлоне.

Александр Патлис:

Кто? Я?

В зубы зубочистку — и все!

Александр Патлис:

Просто я специально набирал вес, потому что Квентин Тарантино пригласил меня сняться, сыграть толстого ублюдка:). Вот я снялся и сейчас худею.

Правда?

Александр Патлис:

Почему нет? Конечно.

Вы готовы сыграть ублюдка?

Александр Патлис:

Толстого причем.

Толстого?

Александр Патлис:

Да. Потому что толстый ублюдок всегда добрый.

Вы служили в армии?

Александр Патлис:

Да я служил два года на восьмом километре в городе Минске. В легендарном ансамбле «Алые погоны». 200 концертов за два года службы. Могу что-нибудь из военного репертуара…

...Была ли у Вас в армии дедовщина?

Александр Патлис:

Я служил в такое прекрасное время, когда дедовщина была. Но дедовщина распространялась на тех, кто хотел под ней тяготеть. Я, в общем-то, не из робкого десятка, поэтому всякое в армии бывало.

Вы рано проявили свой музыкальный опыт и даже прошли школу при консерватории. Почему же Вы все-таки не приехали в Минск?

Александр Патлис:

Я не прошел школу при консерватории. Немножко недостоверная информация. Меня хотели забрать, но мой дедушка настоял на том, что сын должен жить вместе, в одной семье с живыми родителями, а не пребывать в интернате далеко от родного дома. Дедушка сказал: «Если вы сына отдадите в чужой город в интернат, я приеду, его заберу, и будет трактористом»

Почему Вы забросили баян и перешли на ударные?

Александр Патлис:

ну, представляешь, мне 16 лет. Ты видишь своего парня баянистом?

Так у нее есть парень-баянист.

Александр Патлис:

Ну, тебе повезло. А я был еще не только баянист, но еще и барабанщик, потому что парень-барабанщик в то время более «кульно» смотрелся, более круто. Поэтому я учился играть на барабанах, пел, но и на баянчике иногда поигрывал тоже.

Но вокалистом, видимо, еще круче быть. С возрастом вы осознали.

Александр Патлис:

Просто потом в группе, в которую меня пригласили петь, был достаточно хороший, сильный, профессиональный коллектив, крутой барабанщик. Мне сказали: «Слышишь, барабанщик у нас есть получше тебя, а вокалист нам нужен такой, как ты». И так я попал в группу «Истина» в городе Гродно.

Смотря на вас, я думаю, что Вы много читаете. Какая ваша настольная книга?

Александр Патлис:

Наверное, я буду достаточно консервативным, но, честно сказать, каждое утро я стараюсь читать несколько глав псалмов в Библии и несколько притч. Плюс у меня есть литература, которую периодически изучаю по лидерству, поэзию читаю периодически.

Какой ваш любимый музыкальный инструмент?

Александр Патлис:

Ну, честно скажу, мне очень нравится гитара. В новом альбоме «Читай мои мысли», который мы выпустили, достаточно много гитарных рифов, гитарной музыки. И под гитару удобно сочинять песни. И вообще я считаю, что, если песня просто исполняется даже под шестиструнную акустическую гитару, это песню можно легко петь за столом, ее легко аранжировать. А многие современные песни даже не повторишь: ни запев, ни куплет, ни припев.

У Вас столько лет имидж положительного персонажа, а есть что-то отрицательное? Может, Вы курите тайком? Может быть, выпиваете иногда и позволяете себе какие-нибудь шалости?

Александр Патлис:

У меня слишком большие планы и цели в этой жизни. Было время, достаточно давно, когда я курил и очень много курил. Последних лет 19 я этого не делаю, потому что достаточно серьезно отношусь к своему здоровью.

А Вы когда-нибудь болели «звездной болезнью»?

Александр Патлис:

Давайте, я вам расскажу такую историю, которая связана со «звездной болезнью». Недавно я встретил своих друзей. Они мне говорят: «Деревья надо садить, когда луна начинает расти». Моя жена отвечает: «Знаете, у нас нет времени ждать, когда луна начнет расти, потому что у нас цикл посадки зависит от «звезды»: если «звезда» дома, то мы деревья садим, а, если нет, деревья не садим». Вот и решайте, болею я «звездной болезнью» или нет.

Какое место в Вашей жизни занимает Бог?

Александр Патлис:

Я думаю, что Он на первом месте. Это такой достаточно серьезный вопрос. Я верю в то, что благодаря тому, что в моей жизни есть Бог, моя дочь сегодня жива. Был момент такой, когда она родилась, она нуждалась в исцелении сверхъестественном каком-то. Я верю, что она получила это исцеление благодаря Богу. Благодаря Богу я могу сегодня быть тем, кто я есть, потому что вера не просто делает человека фанатичным, убежденным, который идет с поблекшими, слепыми глазами, никого не замечая, идет вперед, а щепки и лес летят кругом. Нет, я верю в такого Бога, который побуждает нас, веря в Него, верить в людей. Если ты любишь Его, ты должен любить его творения, ты должен любить людей.