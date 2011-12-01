Александр Кривоносов (группа Байки.BY): Да, от нас попахивает нафталином. Да, нам нужно обратиться к стилисту. Но зато у нас есть свой доктор-реаниматолог

Согласитесь вы со мной или нет, что вы далеко не молодая группа и за это время вы не стали широко популярны. В чем причина?

Александр Кривоносов (Группа Байки.BY):

Причина проста. Потому что мы стараемся не прогибаться под конъюнктуру музыкального рынка. Мы играем ту музыку, которая нам нравится.

Вам не кажется, что от вас попахивает нафталином, ведь то, что вы играете, современной музыкой назвать нельзя?

Александр Кривоносов (Группа Байки.BY):

Согласен, но скажу честно: во-первых, мне нравится запах нафталина, во-вторых, нафталин одежду сохраняет очень здорово, он отпугивает моль. И хочу открыть такую маленькую тайну: у нас готовится клубный проект. Там такая музычка, что, я думаю, современная молодежь ее поймет. Ну, просто шуба заворачивается.

У вас были какие-нибудь жуткие встречи с фанатами?

Александр Кривоносов (Группа Байки.BY):

Честно говоря, нет, не было. Были курьезные ситуации, были комические ситуации. Было такое, что некоторые радиостанции начали ротировать наши песни, допустим, песня «Ты спросила», и люди узнавали, что группа, которая исполняет эту песню, живет в Бресте, это белорусская группа, они просто не верили, не верили. Я считаю, что это комплимент.

А вы играете музыку для удовольствия или преследуете коммерческие интересы?

Александр Кривоносов (Группа Байки.BY):

Для удовольствия. Однозначно для удовольствия. А если коммерческий успех какой-то будет сопутствовать нашей музыке, то мы, конечно, не откажемся от денег, ни в коем случае.