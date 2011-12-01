Александр Кривоносов (группа Байки.BY): Да, от нас попахивает нафталином. Да, нам нужно обратиться к стилисту. Но зато у нас есть свой доктор-реаниматолог

Согласитесь вы со мной или нет, что вы далеко не молодая группа и за это время вы не стали широко популярны. В чем причина?
Александр Кривоносов (Группа Байки.BY):
Причина проста. Потому что мы стараемся не прогибаться под конъюнктуру музыкального рынка. Мы играем ту музыку, которая нам нравится.
Вам не кажется, что от вас попахивает нафталином, ведь то, что вы играете, современной музыкой назвать нельзя?
Александр Кривоносов (Группа Байки.BY):
Согласен, но скажу честно: во-первых, мне нравится запах нафталина, во-вторых, нафталин одежду сохраняет очень здорово, он отпугивает моль. И хочу открыть такую маленькую тайну: у нас готовится клубный проект. Там такая музычка, что, я думаю, современная молодежь ее поймет. Ну, просто шуба заворачивается.
У вас были какие-нибудь жуткие встречи с фанатами?
Александр Кривоносов (Группа Байки.BY):
Честно говоря, нет, не было. Были курьезные ситуации, были комические ситуации. Было такое, что некоторые радиостанции начали ротировать наши песни, допустим, песня «Ты спросила», и люди узнавали, что группа, которая исполняет эту песню, живет в Бресте, это белорусская группа, они просто не верили, не верили. Я считаю, что это комплимент.
А вы играете музыку для удовольствия или преследуете коммерческие интересы?
Александр Кривоносов (Группа Байки.BY):
Для удовольствия. Однозначно для удовольствия. А если коммерческий успех какой-то будет сопутствовать нашей музыке, то мы, конечно, не откажемся от денег, ни в коем случае.
Вы не считаете, что всем участникам группы стоит обратиться к стилисту?
Александр Кривоносов (Группа Байки.BY):
Честно говоря, вполне может быть. Да. Знаете, сейчас это очень важно. Мы выходим на такой уровень: нас показывают по телевизору, на нас смотрят люди, может, молодежь берет пример, как одеваться. Стилист никогда не помешает. Главное, чтобы стилист четко понимал стилистику нашей музыки и, исходя из этого, создавал какой-то образ.
Кто на белорусской сцене является для вас авторитетом или таких вообще не существует?
Александр Кривоносов (Группа Байки.BY):
Конечно, существует. Допустим… Я всегда восхищался группой «Песняры», особенно тем составом, в котором работал известный всей Беларуси, всему миру господин Мулявин, ныне покойный. Это, действительно, шедевры. И, понимаете, нас в России и где-то за рубежом узнают по их песням. Наша беларуская мова звучит на многих концертах, российских, западных, именно благодаря им. Они лирики, они достойны уважения.
У вас были в детстве свои герои?
Александр Кривоносов (Группа Байки.BY):
Конечно, как и у всех. Мне хотелось подражать Тимуру и его команде. Читали, наверное, да? Потому что мне казалось, что это так здорово, так достойно. Он просто так делает добрые дела.
Я, конечно, прошу прощения, но создается впечатление, что Вы, действительно, фронтмен, лидер команды, а все остальные такие молчуны, в очках, такие серьезные. Они музыканты или занимаются в обычной жизни чем-то другим?
Александр Кривоносов (Группа Байки.BY):
Все участники нашей группы — музыканты. Они работают с музыкой. Павел занимается аранжировкой, Сережа — звукорежиссер, тоже занимается аранжировкой, Сережа у нас DrumMan, тоже занимается музыкой, работает в культуре. Единственный человек, который не занимается профессионально музыкой, а профессионально спасает людей, — наш Виталик, доктор-реаниматолог.
Даже такие люди важны и нужны.
Александр Кривоносов (Группа Байки.BY):
Но лучше, как он говорит, ко мне не попадать.