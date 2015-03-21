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21 марта минчане услышали музыку Баха в исполнении профессионалов в переходах метро

21 марта 2015 13:15
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Новости Беларуси. Играли Баха в переходе метро. 21 марта профессиональные музыканты в Минске выступали в необычном амплуа. Около двух десятков молодых исполнителей в разных уголках столицы удивляли прохожих  звуками мелодий мировой классики.

Ольга Подгайская, композитор:
Мой муж, музыкант, композитор и фаготист, решил сделать такую акцию. Отпраздновать его день рождения таким необычным способом.  

Струнные, духовые и ударные инструменты зазвучали в честь 330-летия со дня рождения Иоганна Себастьяна Баха. Организовала такой музыкальный перформанс Ассоциация молодых белорусских композиторов, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ. 

# Музыка # Белорусские исполнители # Ольга Подгайская

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