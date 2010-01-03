11 000 человек - в массовке клипа группы U2

Все эти люди призывают правительство защитить землю от климатических изменений.

Ник Бальтазар, режиссер:

- Это новый современный революционный, в культурном смысле, марш протеста. Раньше были такие стихийные марши: против войны во Вьетнаме, за то, чтобы снести Берлинскую стену.

А тут все одиннадцать тысяч человек собрались на пляже, договорившись по интернету. Люди, которые понимают, что вместе они создают большее впечатление. На самом деле это была инициатива негосударственной бельгийской организации «Друзья планеты Земля».

Один из ее руководителей, Джереми Верхувен, сказал, что замыслом создания клипа является его распространение через Youtube, показ на европейском и американском телевидении, а также всевозможные экологические форумы.

Так, например, в Шанхае в начале 2010 года. Интересно, что группа «U2» и, в частности, Бонна согласились дать свою песню из последнего альбома для использования в этом проекте. Как бы там ни было, но Европейский союз планирует сократить выбросы СО2 в атмосферу до 2020 года на 30%, скептики не верят в такую цифру, а оптимисты пытаются ее увеличить. Китай, США, Россия и Индия указывают на различия в своих экономических возможностях.