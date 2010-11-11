Зима не за горами: как правильно выбрать модный и долговечный пуховик

Квадратная форма, многочисленные прострочки, пояс, оторочка мехом. Выбор наполнителя невелик: синтепон или гагачий пух. Так начиналась жизнь пуховиков. Сегодня все немного изменилось.

Алена Попова, стилист:

Сюда вступают различные вертикальные и диагональные прострочки. Также вступают в игру различные формы и форматы. Пуховик имеет не только прямоугольную форму, которая фиксируется на уровне талии, или трапециевидную форму, которая фиксируется английской резинкой по подолу, но и трапециевидную форму, которая повторяет небрежное норковое манто или соболевый палантин.

Модные дома в этом сезоне предлагают пуховики как макси, так и мини длины. Формы и силуэты тоже на любой вкус.

Алена Попова, стилист:

Вот эта классическая горжетка, переделанная в пуховик, – наш с вами любимый трехчетвертной рукав, из которого выглядывает трикотажная вставка. Сочетать пуховик и трикотаж сейчас очень модно. Вместо трикотажа могут быть использованы проложные эластаном репсовые ленты.

Многое решает и цвет вещицы. Кроме того, производители предлагают и тефлоновое напыление, которое придает любому оттенку неповторимые блики.

Алена Попова, стилист:

Жемчужный оттенок – это всего лишь напыление на основной яркий цвет. Например, цвет кофе с молоком из-за тефлонового напыления стал оттенком редкого таитянского жемчуга.

Такой оттенок подойдет женщине любого возраста, с любым цветом волос и глаз, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Более того, он весьма лоялен к любым аксессуарам.

Алена Попова, стилист:

Жемчужный оттенок, как правило, не требует изощренной тонировки естественной игры меха. Поэтому в этом изделии производитель практически не трогал мех, а немного его оттанировал.

При выборе пуховика обратите особое внимание на качество и характер прострочки. От этих простых стежков зависит и долговечность модели, и ее способность согревать вас в любые морозы.

Алена Попова, стилист:

Именно прострочка и ее падение решает: собьется ли пух внутри, будет ли он долговечен, испортиться ли он, повылазит ли. Прострочка должна быть высчитана с математической точностью. И вот тогда пух – вечен.

Если на улице еще достаточно тепло, а пуховик надеть хочется, облачайтесь в жилетку.

Алена Попова, стилист:

Вот такой жилет может выполнять также и спортивную функцию.

Такой он – всегда актуальный пуховик – хранитель тепла, защитник от ветра и дождя. Предоставьте ему место в коллекции верхней одежды и будьте уверены: никакое ненастье не нарушит ваших самых смелых планов.