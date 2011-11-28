Женская обувь сезона осень-зима 2011-2012: сапоги из кожи питона, классический мужской стиль, ботильоны и ботфорты

Витрины с модной зимней обувью так и пестрят многообразием. Стилист Ольга Парфенович обратила внимание на предложения, которые выгодно подчеркнут ваш изысканный вкус.

Ольга Парфенович, дизайнер:

Очень актуальной остается замшевая кожа, прослеживается лаковая кожа. Хит сезона – питон.

Змеиный обувной шарм дизайнеры обыгрывают элементами декора, поэтому дополнительных украшений бояться не стоит.

Уже дважды в гардеробах модниц обживался классический мужской стиль. В наступающем зимнем сезоне он снова уверенной походкой шагает на полки женской обуви.

Ольга Парфенович, дизайнер:

Первое впечатление, что это мужские туфли. Нет, это женские, которые в этом сезоне очень актуальны. Также они будут актуальны и в следующем. Их можно носить и под джинсы, и под брючки.

Скрыть излишнюю нарочитость мужских форм помогут гетры. А для прогулок по городу к уютному пуховику лучше подойдут дутики, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Ольга Парфенович, дизайнер:

Это такая обувь, как пуховое пальто. Такого же силуэта, только обувь. Может быть укороченный вариант, а могут быть сапоги.

Заправлять ли в обувь узкие джинсы или брюки? Стилисты советуют пустить одежду при низком голенище снаружи, при высоком – внутрь.

Ольга Парфенович, дизайнер:

Если просматривать эту коллекцию, то здесь вы увидите заостренный носик, который будет актуален и в этом, и в следующем сезоне.

Хитом морозного сезона остаются стилизованные валенки. Сегодня дизайнеры их интерпретировали в образе ботильонов. Высокий толстый каблук, прорезиненная рельефная подошва сохранят устойчивость даже в гололед. А оторочка мехом станет дополнением богатого вечернего наряда.

Ольга Парфенович, дизайнер:

Очень актуальны в этом сезоне батильоны на высоком каблуке, на небольшой платформе.

Это вечерний вариант. Здесь коралловый цвет, который актуален и под вечернее платье, и под джинсы. Их можно и заправлять.

Сегодня очень модны туники. И под них можно одеть такие ботильончики.

Пестрят предложением и полки с ботфортами. Обладательницам стройной фигуры предлагаем длину макси. Внимание консервативных барышень обращаем на классические зимние замшевые сапоги с акцентным декором. Актуальная гамма – еловая, фисташковая и коричневая.

Ольга Парфенович, дизайнер:

Строгие сапоги, ничего на себя не берут. Актуальны под любой сарафан, любое платья. Что касается вечернего платья, то нет, но для обычной повседневной жизни могут подойти.

Для комфортной и долгой ходьбы в зимнюю стужу выбирайте обувь на низкой платформе из теплого дубленочного материала, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Ольга Парфенович, дизайнер:

Их можно отвернуть. Это такой вариант ботфорт. Строгий мужской стиль.

С плотными обувными голенищами хорошо сочетаются как брюки, так и плотные леггинсы или лосины. Тонкая кожа или замша потребует прозрачности и тонких колгот.

Ну и, конечно, при выборе обуви обращайте внимание на удобную колодку. Тогда легкая походка подтвердит вашу уверенность и обаяние даже на самых заснеженных дорогах.