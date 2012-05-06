«Закодированная одежда». Социальные сети переходят в реальную жизнь…

Небольшая компания, создающая молодежную одежду, выпустила модели с QR-кодом. Благодаря встроенной камере смартфона, шифр можно распознать и получить полную информацию о владельце одежды! Чтобы получить в свой гардероб столь необычную вещицу, необходимо обратиться к дизайнерам, передать ссылку на свой блог или страницу в социальной сети. Через несколько дней вам выдадут персональный экземпляр. После этого вы можете отправляться в люди, чтобы кто-нибудь из «продвинутых» прохожих мог вас зафрендить.