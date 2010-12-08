Выбираем зимние аксессуары для тепла и уюта в морозные дни

Уютные пуховики и зимние шубки – лишь тихая гавань зимней гардеробной. Оживят спокойствие и выделят из снежной толпы теплые аксессуары. Две главные тенденции – ручная работа и крупная вязка. На модном пьедестале холодного сезона: косы, английская резинка и бабушкины узоры.

Выбор начинайте с головного убора. Он задает тон. Важные параметры: мягкая шерсть, комфортная текстура, грамотный цвет. Последнее подбирайте к тону кожи. Хороши все оттенки бежевого и жемчужного. Самый требовательный и капризный – черный. Он подчеркнет наличие искусственного загара и любые изъяны кожи.

Алена Попова, стилист:

Самое простое – это вязаная шапка с крупной английской резинкой.

В этом году модны как шапки очень простой формы, так называемой купольной, так и различные береты.

Надоело постоянство – смело приобретайте лидеров модных показов. Шапку-ушанку или плюшевые наушники.

Алена Попова, стилист:

Незамысловато, когда ваши наушники представляют такие вот пухлявки. Они могут быть из искусственного или натурального меха. Могут быть вязаными, с различными комбинированными обработками.

Если желаете быть сытой теплом и сохранить в целостности прическу, то выбирайте повязку.

Алена Попова, стилист:

Она вырезана конусообразно. Здесь учтена эргономика посадки по голове.

Повязку без украшений можно освежить тематической брошью или украсить камнями.

Следующий аксессуар для выбора – шарф. В моде как длинные шерстяные полотна, так и необычные, но очень практичные решения.

Безупречность маникюра и бархатистость кожи рук сберегут варежки и перчатки, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Алена Попова, стилист:

Продолжением прошлых мотивов в перчатках стали так называемые половинчатые решения или ручная гетра. Она может быть длиной до локтя, может чуть длиннее.

Длинные гетры – идеальное дополнение для зимней тенденции шелковых платьев. А для морозных дней предлагаем следующий вариант.

Яркую ноту даже во время вьюги сыграют зимние аксессуары ручной работы. Только не забывайте о главном: все эти уютные мелочи лучше подбирать тон в тон.