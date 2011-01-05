Выбираем красивые и практичные шубы – холода еще впереди

Морозные снежные дни настойчиво навевают мечты о чудной шубке. А дизайнеры предлагают изумительно роскошные модели. Разве можно устоять перед таким соблазном? С модных показов в наш гардероб приходят дорогие полотна.

Сегодня мех – ювелирный материал. Его обрабатывают словно легкую игрушку.

Главные тенденции сезона – длинноворсовые меха, натуральные оттенки и ощущение единения отрезов.

Алена Попова, стилист:

Это куртка, полушубок. Он с большим капюшоном. Понравится барышне, которая много ездит в автомобиле. Которая следит за последними тенденциями и любит быть модной.

Предпочитаете изделие покороче – обратите внимание на полушубки. Дизайнеры часто освежают их комбинированными видами меха.

Алена Попова, стилист:

Это очень элегантный полушубок, в котором присутствует классическая и привычная для нас норка. Полушубок украшен длинноворсовой лисой.

Для утонченных модниц – новейшие технологии украшения шуб.

Алена Попова, стилист:

Я нашла шубу, где путем очень сложной технологии последовательной стрижки на мех наносят рисунок.

Более того, в этом творении изысканный соболиный воротник трансформируется в капюшон.

А консервативным барышням путь к новизне дизайнеры открывают через классику.

Алена Попова, стилист:

Я для них нашла шубу из черной бриллиантовой норки. Но с интегрированной частью, простриженной норкой, и палантином сверху. Кажется, что это очень изящная вещь.

Не расставаться с уютной роскошью даже в теплом помещении позволят меховые жилеты – абсолютные хиты сезона.

Алена Попова, стилист:

Это исключительной красоты жилет из черно-бурой лисы, который очень практичен в современном гардеробе. Он может стать спортивным дополнением. Его можно надеть как изящный аксессуар на вечернее платье.

Смелые красавицы обязательно оценят вот такое предложение.

Алена Попова, стилист:

Это совмещенный, комбинированный: кролик и норка. И это вязаное полотно, из которого потом сделали, я бы сказала, немного охламонскую вещь. Но она очень хороша в гардеробной смелой барышни, которая знает моду, любит моду, умеет с ней обращаться.

Собственно говоря, он тоже выполнит все свои функции. Как совершенно спортивного аксессуара, так и игривой накидки на вечерний наряд.

Главное в тандеме с таким изделием – не переборщить с украшениями.

Если покупка новой шубы не запланирована, настоящей находкой для дополнения нарядов станет мягкое полотно, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Алена Попова, стилист:

Представьте, что на мне надето прекрасное атласное шелковое платье в пол. Мне достаточно иметь такую накидку, чтобы завершить роскошный образ. И даже бриллианты здесь не нужны.

Мех сам говорит за себя – ярко и красноречиво. Но каждый отличается своим характером.

Лиса и мутон больше прочих согревают. Выдра – самая ноская. А вот кролика пожалейте. Он быстрее всех изнашивается. Как и шиншилла. Если будете носить шубу и в мороз, и в слякоть, подбирайте изделие из меха водных зверьков. Он не потеряет вид даже в сырую погоду.

А главное, шуба – это праздник для женской души, который обязан вызывать только восторг и обожание.