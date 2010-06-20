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Впервые в Москве сенсационный фэшн-показ новой коллекции Жана Поля Готье

20 июня 2010 17:21
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Сенсационный фэшн-показ новой коллекции «от кутюр» Жана Поля Готье прошел в Москве на Казанском вокзале. Сюда съехались все звезды и журналисты.

Валерия, певица:
Готье — фантастический художник, все, что он делает, созвучно с моими представлениями. Он очень театрален.

Фото Валерия

Жан Поль Готье:
Мне нравится представлять свои коллекции в самых необычных местах. Я давно мечтал сделать это на одном парижском вокзале, но задуманное не осуществилось, поэтому когда возникло предложение реализовать мой план в Москве, то я сразу согласился. Вокзал создает ощущение, что ты едешь в путешествие, а мой показ - и есть путешествие.

Фото Жан Поль Готье

Подготовка к этому шоу длилась несколько часов, а сам показ — 30 минут. Тематикой показа были мексиканские ритмы и фильм «Аватар».

Фото показ Жан Поль Готье

Фото показ Жан Поль Готье

Фото показ Жан Поль Готье

Фото показ Жан Поль Готье

Фото показ Жан Поль Готье

Фото показ Жан Поль Готье

Фото показ Жан Поль Готье

Фото показ Жан Поль Готье

# Мода

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