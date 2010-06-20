Впервые в Москве сенсационный фэшн-показ новой коллекции Жана Поля Готье

Сенсационный фэшн-показ новой коллекции «от кутюр» Жана Поля Готье прошел в Москве на Казанском вокзале. Сюда съехались все звезды и журналисты.

Валерия, певица:

Готье — фантастический художник, все, что он делает, созвучно с моими представлениями. Он очень театрален.

Жан Поль Готье:

Мне нравится представлять свои коллекции в самых необычных местах. Я давно мечтал сделать это на одном парижском вокзале, но задуманное не осуществилось, поэтому когда возникло предложение реализовать мой план в Москве, то я сразу согласился. Вокзал создает ощущение, что ты едешь в путешествие, а мой показ - и есть путешествие.

Подготовка к этому шоу длилась несколько часов, а сам показ — 30 минут. Тематикой показа были мексиканские ритмы и фильм «Аватар».