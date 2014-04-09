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В бразильском Сан-Паулу продолжается Неделя моды

09 апреля 2014 13:10
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Новости мира. В бразильском Сан-Паулу продолжается Неделя моды, одна из крупнейших в Латинской Америке. На второй день показов свои дизайнерские творения представил бренд Triton. Подиум наполнился летними цветами, яркими принтами и воздушными тканями.

Всего за пять дней показов будут представлены 32 бренда. Также на подиуме можно будет увидеть некоторых из самых красивых моделей мира, включая бразильскую знаменитость Жизель Бюндхен.

Эта Неделя моды, которая проходит два раза в год, проводится в Сан-Паулу уже в 37 раз, сообщили в программе «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ.

# Мода # Утро. Вокруг света

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