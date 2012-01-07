Ульяна Волоховская, Мисс Минск-2011: Живу на территории военной части, и каждое утро мне под окном поют серенады

На вопросы ведущей программы «Большой завтрак» Ирины Хануник-Ромбальской отвечает Мисс Минск-2011 Ульяна Волоховская.



Как самая красивая девушка столицы отметила Новый год?



Ульяна Волоховская:

Был романтичный Новый год. Я встречала его со своим молодым человеком в домашней обстановке.



Раз у вас Новый год был в домашней обстановке, может быть, и все последующие праздники будешь встречать со своим молодым человеком? Может, уже пора в какой-то другой статус переходить?



Ульяна Волоховская:

Пока не пора. Но в этот раз мы решили встретить дома, вместе, потому что в последнее время были очень загружены. Решили провести праздник так.



А Снегурочкой тебе не приходилось работать? Знаю, что прошлой Мисс Минск пришлось поработать Снегурочкой на городском празднике.



Ульяна Волоховская:

Нет, к сожалению. Но как-то раз я была королевой Греллой. Очень злой.



А, вообще, у тебя это традиция – отмечать Новый год в домашнем кругу? Или есть экстремальные устремления, может, ты хотела где-нибудь на горнолыжном курорте его отметить?



Ульяна Волоховская:

Пожалуй, хотелось бы. Например, в тропиках.



Или, может, в свадебное путешествие поедешь? Может, оно уже не за горами?



Ульяна Волоховская:

Нет, еще рано.



Существует множество поверий, суеверий, связанных с Новым годом. У меня были две очаровательные гости, которые пишут желания, прячут их под подушкой. Кто-то пишет на салфетке какое-то желание, поджигает салфетку и в бокал его кидает. А потом выпивает. А у тебя есть какие-то свои секреты?



Ульяна Волоховская:

Наверное, только что-то написать на бумажечке и постараться поскорее сжечь. У меня никогда не получалось.



А на конкурсе были какие-то суеверия, которым ты, может быть, тоже следовала?



Ульяна Волоховская:

Нет. В день конкурса я отпустила все на самотек, ни о чем не думала и старалась ничему не придавать значение. Мне прическу переделывали четыре раза. Девчонки говорили, что это к счастью, к победе.



Сразу после получения одной короны ты ринулась в бой и поехала в Китай за другой. Расскажи нам о конкурсе «Miss International».



Ульяна Волоховская:

Это было потрясающе. Китай – настолько красивая страна, такая сказочная, люди там настолько дружелюбные и открытые. Везде, где мы бывали, они встречали нас с улыбкой, с счастьем, ехали за нами, пытались сфотографировать, потрогать. Иногда чересчур рьяно. Но было классно.



На китайский Новый год не приглашали?



Ульяна Волоховская:

Нет, к сожалению.



А чем тебе помогло участие в этом конкурсе? Будешь ли ты стараться в 2012 году покорить какие-то новые вершины?



Ульяна Волоховская:

Конкурс дал очень большой опыт в общении с разными людьми, с девчонками из разных стран.

Не знаю насчет 2012 года.



Ты же эколог по образованию. Все так же собираешься экологию спасать или уже считаешь, что красота мир спасет?



Ульяна Волоховская:

Экология в совокупности с красотой будет спасать мир все время. Буду продолжать учиться. Пока других планов нет.



А в модельном бизнесе будешь продолжать дальше работать?



Ульяна Волоховская:

Модельный бизнес – это дело случая. Надеюсь, он выпадет.



Фигура у тебя модельная. А вот в новогоднюю ночь кушала много? Твой рацион вообще из чего состоит?



Ульяна Волоховская:

От души накушалась. В основном, овощи, мясо, рыба. Конечно, иногда могу себе позволить жареной картошки на ночь. Оливье обязательно.



Ты же была в группе еще и старостой. А после победы в конкурсе удалось удержать главенствующие позиции в институте? Или решили, что такая красавица не может грамотно распределять силы?



Ульяна Волоховская:

Все-таки удалось. У меня есть хорошие помощники. Пока я отсутствовала на одном конкурсе, на другом девчонки помогали и удержали мое место.



Ты живешь на территории военной части. Там, наверное, кавалеров много. Как приходиться отбиваться от них?



Ульяна Волоховская:

Каждое утро мне поют серенады под окном. Слушаю все военные песни.



Так, может, в этом секрет твоей формы? Может, ты нам не говоришь, а сама где-то отжимаешься, бегаешь.

А каким образом ты там вообще оказалась? Самая красивая девушка столицы живет в военной части.



Ульяна Волоховская:

Все благодаря маме. Она вышла замуж за красивого военного. Теперь мы там живем.



А твой молодой человек не военный? Не повторяешь мамину судьбу?



Ульяна Волоховская:

Нет. Он тоже эколог, будущий физик-ядерщик.



Думаю, на Рождество вам удастся с девочками все-таки встретиться. А как ты его отмечаешь и что хочешь пожелать всем нашим зрителям, всем твоим поклонникам?



Ульяна Волоховская:

В моей семье не было традиции отмечать Рождество. Но, надеюсь, с девчонками нам удастся встретиться и мы создадим новую традицию. Какую-то веселую, молодежную.

Хочу пожелать побольше радоваться жизни, получать как можно больше от нее удовольствия. Встретить свою судьбу, как я. Прилагать как можно больше усилий, чтобы жизнь вас удовлетворяла.



Спасибо огромное, Ульяна. Надеюсь, что ты к нам придешь еще в следующем году и расскажешь о том, сбылись ли твои мечты и желания.