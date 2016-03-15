Топ весенних тенденций: от повседневности до «выхода в свет», от романтики до драматизма

Весна – время возрождения гармонии, красоты и экспериментов. Пора задуматься о своем внешнем виде и обновить гардероб.

Ажурное кружево, классика и беспроигрышный вариант: платье или блуза из этого нежного материала – всегда выглядит романтично и благородно.





Дизайнеры делают ставку на постельную гамму: розовый кварц, молочный, бежевый, а также выбирают холодные спокойные тона: небесно-голубой, лавандовый, светло-серый, глубоководный синий, бирюза. Яркие цвета радуги актуальны в каждую весну. Ведь они пробуждают от зимней спячки и настраивают на позитив. Так что выбирать палитру можно по душе.