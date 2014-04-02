Street fashion вместо подиума: что носят на улицах Минска? (Часть 42)

Стефан:

Мой стиль, чаще он исходит из такой звезды, как Леди Гага, она любит производить фурор, эпатаж. Хотелось чего-то более яркого, потому что скоро лето. В моде милитари стиль, такой камуфляжный цвет, и бабочка как раз под это направление подходит. Также милитари можно уловить в обуви. Ремень подбирался из учета обуви, в один тон, сумка была приобретена в Китае.

Никита:

Началась весна, захотелось чего-то солнечного. Рубашка, знаете, под цвет океана, хочется уже на море съездить, еще холодновато, но скоро уже пора. Сумка хорошо сочетается с ботинками, со всем остальным, так что просто понравилось, поэтому и взял!

Анита:

Сегодня у меня присутствует довольно-таки не весенняя цветовая гамма, но базовые цвета серый и черный сочетаются лучше всего. На мне сегодня оверсайз-пальто в клетку. Клетка уже не первый сезон остается в тренде. Также серая кофта, черная юбка с принтом монетки. Мне нравится сочетать женственный стиль с обувью в стиле гранж.