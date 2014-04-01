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Street fashion вместо подиума: что носят на улицах Минска? (Часть 41)

01 апреля 2014 04:03
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Катя:
Стиль предпочитаю в ежедневной, повседневной  жизни casual , чтобы было удобно, практично, легко бегать. Надела новые туфельки, называются лоферы, очень удобные, мягкая кожа, есть фишка – кутасики. Колье, наверное, веяние европейских дизайнеров. Сейчас это уже пришло к нам, это уже модно. Кстати, бусы – это мой фетиш, все мои друзья стараются их дарить, дарят разнообразные. Вот одно из последних приобретений.

Ксюша:
Сегодня образ у меня довольно весенний, потому что на улице уже настоящая не только календарная весна! Подбирала я все в тон. Это колготки, ботинки, платье. Это такая парка, немного в стиле милитари, некоторые говорят, что он выходит из моды, но мне кажется, что он будет вечен. Эта обувь куплена совсем не здесь, но в очень необычном месте. Это заброшенный ангар, который превратили в блошиный рынок в Бельгии. И вот такие интересные ботиночки из 80-х вот тогда я там и нашла.

Катерина, Настя:
Сегодня руководствовалась тем, что сегодня прекрасная погода, шикарное настроение. Весна на улице, поэтому хотелось чего-то действительно яркого, пышного. В дополнении к яркому солнцу мы выбрали красные детали: красная помада, красная юбка, красная сумка. Надела сегодня именно эти туфли, потому что очень удобные, как раз в тренде. Я руководствовалась удобством сегодня. Потому что мы знали, что будем много гулять, и красивая и  удобная обувь была всегда в тренде, поэтому только эти лоферы.

# Мода в Беларуси # Фотофакт # Дизайн # Мода # Уличная мода

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