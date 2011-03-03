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Стилист: Подиумы абсолютно всех столиц мира были заполнены этими платьями

03 марта 2011 09:31
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Мини – это крик женственности, вызывающая красота и волнующая откровенность. Еще в 60-х годах прошлого века короткая мода ворвалась в гардероб модниц и с тех пор не покидала их. Но мини – наряд коварный. Он требует беспрекословной стройности фигуры и великолепного состояния кожи.

Алена Попова, стилист:
Эта свобода, мини, почему-то очень быстро переходит в вульгарность. И для того, чтобы не переходить на «ту сторону», лучше всего объективно посмотреть на свои внешние данные.

Юбка

Юбка

Юбка

Помните: короткие юбки и шорты должны быть воплощением невинной воздушности, легкой ветрености, улыбок и воспоминаний об отдыхе и детстве. Старайтесь не переходить этой шаткой границы. Визит на работу или ресторан – не подходящий повод облачаться в мини.

Юбка

Юбка

Юбка

Другое дело – золотистый пляж или шумная вечеринка. Тут рюши, воланы или бахрома на коротком отрезке ткани создадут адекватный, озорной и беззаботный образ.

Юбка

Юбка

Все чаще мини реализуется именно в платьях, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». С их помощью можно примерить любой образ: от стиля милитари до бэби-долл.    

Алена Попова, стилист:
Как-то так случается, что в большинстве случаев, или мы на это обращаем внимание, я не знаю, барышни с красивыми ногами носят мини крайне редко.
А вот кто не обладает этим изумительным даром, то здесь экспериментов побольше.

Но если вы барышня серьезная и не приемлите открытого флирта, альтернативой мини станет летящая шифоновая юбка чуть выше или ниже колена. Она и недостатки фигуры скрасит и не стеснит движений. Да и вообще, дизайнеры городского гардероба сегодня все чаще предпочитают плотность и длину, чем прозрачность и минимальное количество ткани.

Юбка

Юбка

Алена Попова, стилист:
В этом сезоне все должно быть элегантно. Даже рассыпчатое кружево заменили на решелье. Решелье – это когда идет батистовое полотно, из которого крупно трафаретом вырезаны природные мотивы.
В этом сезоне как-то все закрывают.

А стройные девушки все чаще предпочитают макси, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение»

Платье

Платье

Алена Попова, стилист:
Это элегантные платья, чем-то перекликающиеся с вечерними платьями, но чуть более строгие по силуэту и чуть более скромные по фактуре.
Подиумы абсолютно всех столиц мира были заполнены этими платьями.

# Мода

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