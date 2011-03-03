Стилист: Подиумы абсолютно всех столиц мира были заполнены этими платьями

Мини – это крик женственности, вызывающая красота и волнующая откровенность. Еще в 60-х годах прошлого века короткая мода ворвалась в гардероб модниц и с тех пор не покидала их. Но мини – наряд коварный. Он требует беспрекословной стройности фигуры и великолепного состояния кожи.

Алена Попова, стилист:

Эта свобода, мини, почему-то очень быстро переходит в вульгарность. И для того, чтобы не переходить на «ту сторону», лучше всего объективно посмотреть на свои внешние данные.

Помните: короткие юбки и шорты должны быть воплощением невинной воздушности, легкой ветрености, улыбок и воспоминаний об отдыхе и детстве. Старайтесь не переходить этой шаткой границы. Визит на работу или ресторан – не подходящий повод облачаться в мини.

Другое дело – золотистый пляж или шумная вечеринка. Тут рюши, воланы или бахрома на коротком отрезке ткани создадут адекватный, озорной и беззаботный образ.

Все чаще мини реализуется именно в платьях, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». С их помощью можно примерить любой образ: от стиля милитари до бэби-долл.

Алена Попова, стилист:

Как-то так случается, что в большинстве случаев, или мы на это обращаем внимание, я не знаю, барышни с красивыми ногами носят мини крайне редко.

А вот кто не обладает этим изумительным даром, то здесь экспериментов побольше.

Но если вы барышня серьезная и не приемлите открытого флирта, альтернативой мини станет летящая шифоновая юбка чуть выше или ниже колена. Она и недостатки фигуры скрасит и не стеснит движений. Да и вообще, дизайнеры городского гардероба сегодня все чаще предпочитают плотность и длину, чем прозрачность и минимальное количество ткани.

Алена Попова, стилист:

В этом сезоне все должно быть элегантно. Даже рассыпчатое кружево заменили на решелье. Решелье – это когда идет батистовое полотно, из которого крупно трафаретом вырезаны природные мотивы.

В этом сезоне как-то все закрывают.

А стройные девушки все чаще предпочитают макси, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Алена Попова, стилист:

Это элегантные платья, чем-то перекликающиеся с вечерними платьями, но чуть более строгие по силуэту и чуть более скромные по фактуре.

Подиумы абсолютно всех столиц мира были заполнены этими платьями.