Спортивный образ в одежде как одна из составляющих совершенного тела

Совершенное тело – главный козырь модных тенденций. Значит, давно пора примерять спортивный образ. Большая мода диктует цветовые и силуэтные установки одежде для физических нагрузок.

А спортивная никогда не отстает на дистанции новшеств. Она уже подарила модницам стиль casual. А также инновационные технологии обработки тканей и швов.

Алена Попова, стилист:

Синтетические волокна очень хорошего качества стали приходить в привычную моду из спортивной одежды. Потому что спортивная одежда должна отвечать целой массе требований, которые предъявляет тренирующееся тело человека. Она должна быть практичной, не маркой, есть особенные требования к обработке швов (особенно внутренний).

Теснее всего спортивный и повседневный стиль сходятся в аксессуарах и обуви. Так, балетки, сначала робко постучались в городской гардероб, а сегодня в них обуты именитые спортсмены. Элегантные туфельки в исполнении именитых дизайнеров, за счет мягкой и гибкой подошвы, стали еще удобнее и комфортнее.

Алена Попова, стилист:

Давайте взглянем на балетку, в которой мало того, что объединены несколько фактур (модных лак, текстиль, кожа), при это балетка выложена в очень удобную и спортивную колодку. Такую балетку можно надеть как под спортивный наряд, так и при должной ловкости под вечернее платье.

Для модниц, которые отказываются от романтичности, дизайнеры предлагают теннисные туфли. Они укутают нежностью на корте, а на улицах подчеркнут характер. Но истинными фаворитами остаются все же кроссовки.

Алена Попова, стилист:

Вот в этом варианте произошла перекличка с тенденциями, которые задала большая мода: ламинированные поверхности, блеск, черный и белый цвет.

Эти цветы врываются и в сумочные аксессуары. Белые спортивные рюкзаки – писк летнего сезона. Они удобны и практичны. При отсутствии кожаных элементов, светлые оттенки рюкзака с легкостью можно освежить в стиральной машине.

Алена Попова, стилист:

Он из парусины, очень практичного материала. Он отлично отстрочен – значит будет великолепен в носки. В нем уже, с точки зрения технологий, учтены маленькие нюансы комфорта. И, конечно, его комбинированная фактура.

Спортивные сумки приняли форму саквояжа, их легко трансформировать, после тренировочного сезона, в дорожные сумки. А одежда для спорта основные изменения претерпевает в технологии цвета. Лимонный, ягодный, белый, черный, хаки – доминирует из год в год. В этом сезоне к модному перечню присоединились оттенки синего.

При выборе спортивной одежды в первую очередь обращайте внимание на комфортное облегание, не стесняющее движений. Затем важна практичность и легкость в уходе. В последнюю очередь даже именитые спортсмены смотрят на внешний вид реализации формы. Скорее, это приятное дополнение к удобству.