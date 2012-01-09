Шарфы и палантины: подбираем коллекцию самых популярных аксессуаров прохладных дней, вечеров и ночей

Ольга Парфенович, дизайнер:

Один из вариантов – легкое кружево с небольшим набивным рисунком. По цвету это может быть любой шарфик, потому что кружево придает прозрачность.



Такой палантин придаст воздушность вечернему наряду и окутает шиком строгий деловой костюм. Но если чистое кружево не сможет согреть в мороз, обратите внимание на комбинированные варианты.



Ольга Парфенович, дизайнер:

Здесь представлено кружево и тонкая вязка. Это постельные цвета, которые актуальны в этом сезоне. Шарфик петлей, который может быть как аксессуар.



Круглый шарф можно превратить и в муфту, и в капюшон. Все зависит от фантазии модницы и случая.



Но без вариантов классического кроя в гардеробной точно не обойтись.



Ольга Парфенович, дизайнер:

Очень актуальны в этом сезоне оттенки кораллового, коричневого. Вот такой вискозный шарфик кораллового цвета.

Серый подойдет под любой стиль, любую цветовую гамму. Это легкий воздушный шарф можно по-разному повязать.



Его можно закрутить вокруг шеи и закрепить концы изящной брошью. Или выпустить их, украсив вискозной бахромой лаконичный джемпер или платье.



Ольга Парфенович, дизайнер:

Тоже очень интересный шарфик. Он вязаный, с небольшим рисуночком. Может быть элементом декора любой одежды. Он красивый и воздушный. Его по-разному можно повязать. Шарф придаст любой девушке, любой женщине интересную гармонию в одежде, и параллельно он служит красивым аксессуаром.



Мягкие воланы хороши в сочетании с тонкой шерстяной блузой или аккуратным гольфом, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Стоит помнить, что дизайнеры в этом сезоне предлагают делать акценты именно на аксессуарах. Потому выбирайте за основу изделия в более спокойных тонах и дополняйте их шарфами с яркими и даже кричащими цветами. Обматывайте ими пуховики, пальто, коротковорсовые шубки и не мерзните.