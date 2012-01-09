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Шарфы и палантины: подбираем коллекцию самых популярных аксессуаров прохладных дней, вечеров и ночей

09 января 2012 11:49
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Ольга Парфенович, дизайнер:
Один из вариантов – легкое кружево с небольшим набивным рисунком. По цвету это может быть любой шарфик, потому что кружево придает прозрачность.

Такой палантин придаст воздушность вечернему наряду и окутает шиком строгий деловой костюм. Но если чистое кружево не сможет согреть в мороз, обратите внимание на комбинированные варианты.

Ольга Парфенович, дизайнер:
Здесь представлено кружево и тонкая вязка. Это постельные цвета, которые актуальны в этом сезоне. Шарфик петлей, который может быть как аксессуар.

Круглый шарф можно превратить и в муфту, и в капюшон. Все зависит от фантазии модницы и случая.

Но без вариантов классического кроя в гардеробной точно не обойтись.

Ольга Парфенович, дизайнер:
Очень актуальны в этом сезоне оттенки кораллового, коричневого. Вот такой вискозный шарфик кораллового цвета.
Серый подойдет под любой стиль, любую цветовую гамму. Это легкий воздушный шарф можно по-разному повязать.

Его можно закрутить вокруг шеи и закрепить концы изящной брошью. Или выпустить их, украсив вискозной бахромой лаконичный джемпер или платье.

Ольга Парфенович, дизайнер:
Тоже очень интересный шарфик. Он вязаный, с небольшим рисуночком. Может быть элементом декора любой одежды. Он красивый и воздушный. Его по-разному можно повязать. Шарф придаст любой девушке, любой женщине интересную гармонию в одежде, и параллельно он служит красивым аксессуаром.

Мягкие воланы хороши в сочетании с тонкой шерстяной блузой или аккуратным гольфом, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Стоит помнить, что дизайнеры в этом сезоне предлагают делать акценты именно на аксессуарах. Потому выбирайте за основу изделия в более спокойных тонах и дополняйте их шарфами с яркими и даже кричащими цветами. Обматывайте ими пуховики, пальто, коротковорсовые шубки и не мерзните.

Шарфы и палантины: подбираем коллекцию самых популярных аксессуаров прохладных дней, вечеров и ночей-1

Шарфы и палантины: подбираем коллекцию самых популярных аксессуаров прохладных дней, вечеров и ночей-3

Шарфы и палантины: подбираем коллекцию самых популярных аксессуаров прохладных дней, вечеров и ночей-5

Шарфы и палантины: подбираем коллекцию самых популярных аксессуаров прохладных дней, вечеров и ночей-7

Шарфы и палантины: подбираем коллекцию самых популярных аксессуаров прохладных дней, вечеров и ночей-9

Шарфы и палантины: подбираем коллекцию самых популярных аксессуаров прохладных дней, вечеров и ночей-11

Шарфы и палантины: подбираем коллекцию самых популярных аксессуаров прохладных дней, вечеров и ночей-13

Шарфы и палантины: подбираем коллекцию самых популярных аксессуаров прохладных дней, вечеров и ночей-15

Шарфы и палантины: подбираем коллекцию самых популярных аксессуаров прохладных дней, вечеров и ночей-17

Шарфы и палантины: подбираем коллекцию самых популярных аксессуаров прохладных дней, вечеров и ночей-19

Шарфы и палантины: подбираем коллекцию самых популярных аксессуаров прохладных дней, вечеров и ночей-21

Шарфы и палантины: подбираем коллекцию самых популярных аксессуаров прохладных дней, вечеров и ночей-23

Шарфы и палантины: подбираем коллекцию самых популярных аксессуаров прохладных дней, вечеров и ночей-25

Шарфы и палантины: подбираем коллекцию самых популярных аксессуаров прохладных дней, вечеров и ночей-27

Шарфы и палантины: подбираем коллекцию самых популярных аксессуаров прохладных дней, вечеров и ночей-29

Шарфы и палантины: подбираем коллекцию самых популярных аксессуаров прохладных дней, вечеров и ночей-31

Шарфы и палантины: подбираем коллекцию самых популярных аксессуаров прохладных дней, вечеров и ночей-33

Шарфы и палантины: подбираем коллекцию самых популярных аксессуаров прохладных дней, вечеров и ночей-35

Шарфы и палантины: подбираем коллекцию самых популярных аксессуаров прохладных дней, вечеров и ночей-37

Шарфы и палантины: подбираем коллекцию самых популярных аксессуаров прохладных дней, вечеров и ночей-39

Шарфы и палантины: подбираем коллекцию самых популярных аксессуаров прохладных дней, вечеров и ночей-41

Шарфы и палантины: подбираем коллекцию самых популярных аксессуаров прохладных дней, вечеров и ночей-43

Шарфы и палантины: подбираем коллекцию самых популярных аксессуаров прохладных дней, вечеров и ночей-45

Шарфы и палантины: подбираем коллекцию самых популярных аксессуаров прохладных дней, вечеров и ночей-47

Шарфы и палантины: подбираем коллекцию самых популярных аксессуаров прохладных дней, вечеров и ночей-49

Шарфы и палантины: подбираем коллекцию самых популярных аксессуаров прохладных дней, вечеров и ночей-51

Шарфы и палантины: подбираем коллекцию самых популярных аксессуаров прохладных дней, вечеров и ночей-53

Шарфы и палантины: подбираем коллекцию самых популярных аксессуаров прохладных дней, вечеров и ночей-55

Шарфы и палантины: подбираем коллекцию самых популярных аксессуаров прохладных дней, вечеров и ночей-57

Шарфы и палантины: подбираем коллекцию самых популярных аксессуаров прохладных дней, вечеров и ночей-59

Шарфы и палантины: подбираем коллекцию самых популярных аксессуаров прохладных дней, вечеров и ночей-61

# Мода

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