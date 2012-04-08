Парики: меняем свой облик с помощью невесомых постижерных изделий

Хочется открыть в себе что-то новое и примерить необычное амплуа? Самый верный способ – изменить прическу. Можно превратиться в романтичную длинноволосую барышню или же в коротко стриженную озорницу. Но если вы желаете, чтобы перемены носили временный характер или же не уверены в своей решимости, начните с компромисса.

Александра Пшонко, постижер:

Есть парики, есть шиньоны, есть накладки, есть пряди, есть пряди на клипсах, есть пряди на лейкой ленте.

Все эти изделия могут быть выполнены из натуральных волос либо из искусственного материала – канекалона. Первое, безусловно, предпочтительнее. Парик из натуральных волос при бережном обращении прослужит вам более пяти лет. Искусственный – вариант, скорее, карнавальный, чем будничный. Да и срок его службы недолог.

С париком из натуральных волос можно производить различные манипуляции: покраску, завивку, укладку, чего нельзя делать с канекалоновыми изделиями. Что же до комфорта использования, то собственным волосам накладные никак не вредят и неудобств не доставляют.

Александра Пшонко, постижер:

Натуральный парик шьется на сеточке, то есть голова дышит. Здесь натуральный волос, не канекалон, не искусственный. То есть волос дышит и голова, соответственно, дышит.

Натуральные парики бывают ручной и машинной работы. Недостаток фабричных изделий в том, что они не всегда идеально подходят по размеру и форме. Если вы любите прически с выраженным пробором, обратите внимание на тонкую основу из натуральных материалов, имитирующую кожу головы.

Александра Пшонко, постижер:

Мастер, который изготавливает парик, снимает мерки с учетом длины волос. И волосы вполне все можно спрятать под париком. Все делается по индивидуальному размеру, то есть натуральные парики делаются по индивидуальному заказу, по индивидуальному размеру.

Если парик неудобен, чувствует человек какой-то дискомфорт, то, да, можно под низ надевать какую-нибудь сеточку. А в принципе, если они на заказ, то они сидят удобно и не надо ничего надевать.

Накладные пряди закрепляют с помощью клипсов и маленьких заколок, сообщили в программе «Большой завтрак» на СТВ. Для накладных хвостов используют еще и специальную ленточку. Уход за этими аксессуарами тоже не представляет особого труда: бережное обращение плюс мытье по мере загрязнения.

Александра Пшонко, постижер:

По мытью: получается, искусственный мыть в тазике просто с мыльной водой, такой растворчик делается, и полоскается, потом аккуратненько выкладывается на какую-то поверхность и высыхает. То есть вешать его нельзя ни на что, потому что он весь на резиночках сшит, и если его повесить, он растянется, а натуральные парики моются тоже на форме и высыхают, соответственно, на форме.

Не бойтесь меняться, экспериментируйте, делайте свою жизнь ярче. Возможно, новая прическа расскажет окружающим о вас то, чего они раньше не замечали.