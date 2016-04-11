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Отсутствие воротника, потайные застежки и другие тренды верхней одежды этой весны

11 апреля 2016 07:19
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Высококачественные модные ткани и фурнитура, безупречный крой и удобная посадка, хорошие традиции и соответствие мировым тенденциям. Всё это о белорусском лидере по производству женских пальто и плащей – компании «Элема». Четыре сезонных коллекции в год и 120 новых моделей в каждой. Наш бренд  всегда удивляет оригинальными идеями и представляет свои коллекции в трех линиях, где каждая девушка может найти себе пальто по вкусу.

Динамика мегаполиса и образ успешной леди, которой нужно все успеть и при этом выглядеть достойно вдохновило дизайнеров  компании «Элема» на создание новой весенней коллекции. Красота в деталях. Лаконичные модели оживила репсовая тесьма, динамичные молнии и кнопки, яркая анималистическая подкладка, накладные карманы и карманы в швах. Отсутствие воротника, ассиметрия и потайные  застежки – главные тренды. Радует большой выбор базовых пальто в коллекции «Элема», которые легко трансформировать от делового стиля до повседневного и даже спорта.

От нежной пастельной гаммы и строгой классической до сочных свежих цветов лайма, апельсина, изумруда. Дизайнеры нам подарили настоящий весенний коктейль! На тканях даже благоухают пышные бутоны цветов! Цветочный принт всегда в моде в теплом сезоне. Актуальна и тенденция колорблок – это сочетание нескольких самодостаточных контрастных цветов в простых силуэтах. Элегантно и нежно выглядят комбинации лаванда со сливками и бежевый с молоком. В таких пальто главное – избегать звериных и цветочных принтов, иначе образ получится перегруженным. Перейдем к хитовой теме спорта.

Парки и бомберы  сегодня «номер один»  в уличной моде. Универсально, комфортно и стильно. Такую верхнюю одежду удобно сочетать со спортивной обувью, а также обувью в стиле кэжуал и создавать образы на все случаи жизни. Весна – время романтики и флирта.

По этому поводу дизайнеры бренда «Элема» придумали необычное плащевое стеганое приталенное пальто василькового цвета. В таком эффектном женственном образе комплименты вам гарантированы! Мастер –класс от стилиста специально для вас!

Будьте прекрасны в любое время года.

# Фотофакт # Мода # Мода # Инна Литвинова

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