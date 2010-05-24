Одежда нынешним летом должна быть в серой, белой и черной гамме

Буйство красок в гардеробе этим летом должно отсутствовать. Актуальной для предстоящего лета признана традиционная осеннее-зимняя гамма.

Серым, белым или черным должны быть модные купальники, платья, шорты и даже новая тенденция сезона – летнее пальто. Впрочем, жаждущие сочных оттенков найдут их в фольклорных принтах и этнических узорах.

Летний гардероб в этом году предлагает остановиться на классических тонах. Правда, яркими пятнами одежду раскрасит морская бирюза и лесной изумруд. Актуален и верный союз белого с черным. Он заслуживает особого внимания модниц, которые не успели побаловать кожу натуральным загаром.

Отдохнувшим под южным солнцем барышням предлагаем к шоколадному оттенку кожи добавить королеву летней гаммы – «пудру», или как ее величают англичане – «нюд». Чтобы оттенок, близкий к цвету кожи, не становился безликим, дизайнеры разбавляют его вышивкой, крупными камнями и пайетками.

Алена Попова, стилист:

В этом платье важен не только оттенок тела, но и его декоративная часть. Это тот вариант, когда на изделии появляется акцентный декор и уводит оттенок совсем в другую сторону. Второе платье тоже из этой серии. Во второй платье оттенок понятный, классический.

Подобные изделия можно использовать как в качестве платьев, так и топов.

Полупрозрачность весенних леггинсов в летнем сезоне лучше заменить на ультрамодные глянцевые поверхности, либо ткань с чешуйчатой фактурой, напоминающую кожу рептилий. Завершат образ – туфли на высоком каблуке.

Грубые камни, украшения, напоминающие заклепки на одежде рокеров - хиты предстоящего жаркого сезона. Ведь лето-2010 будет носить отголоски девяностых. Только, в отличие от модной в то время болезненной худобы, теперь привлекательными считаются девушки стройные, но с аппетитными формами.

Как раз для барышень с такими фигурами, будет уместен напарник «пудры» – оттенок жемчужного или разбеленного серого цвета.

Алена Попова, стилист:

Прекрасное платье. Мало того, что оно жемчужно-серое или, я бы назвала этот оттенок грязного льда. Так оно еще изящно вышито, что очень модно в этом сезоне. Плюс ассиметричное, что тоже модно. Хотя ассиметричность стала настойчиво стучаться в модные двери прошлым летом, а в этом году не иметь чего-нибудь ассиметрично и называть себя при этом «модницей» -- это нонсенс.

Сумки идут параллельной дорогой с гардеробной. Врываются в моду брутальные рюкзаки, а вечно популярные клатчи становятся заметно больше и даже начинают спорить с повседневными женскими сумочками.

Алена Попова, стилист:

Этот клатч – универсальный, несмотря на то, что он очень коктейльный и насыщен золотом. При правильном сочетании он может стать и весенним клатчем.

Итак, кокетливая весенняя ветреность уступает дорогу уверенно шагающей жаркой леди. Яркость и решительность которой проявится в каждой детали гардероба и в каждом аксессуаре этого лета.