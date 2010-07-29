Одежда для сна: пижамы, комбинации, халатики

Наши серые туманные ночи дизайнеры предлагают разбавить яркими красками. А значит – красоваться нам в пижамах насыщенно красных, синих, зеленых цветов. Уместны и легкомысленные принты и забавные аппликации.

Но традиционным фаворитом одежды для сна остается гамма нежных оттенков.

Алена Попова, стилист:

Пастель в одежде для сна – это дань красивой французской традиции, где шелка, чуть-чуть вроде бы застиранные цвета. Это всегда было очень красиво и это очень правильно для сна.

Для комфортного сна нет лучшего варианта, чем удобная и дышащая одежда. Предпочтение отдаем натуральным волокнам: хлопку, шелку, льну. Присутствие искусственных волокон в ночной одежде возможно только при условии их высокой технологичности.

Алена Попова, стилист:

Оно комфортное и вечное. Если только вы его специально не порвете и не зальете чем-то, что невозможно отодрать. Эта вещь будет с вами вечно. То есть, все, что у нас близко к телу – натуральное, все, что комментируем далее – может быть из искусственных волокон.

При выборе одежды для сна, особое внимание нужно уделить мягкости отделок и швов. Во время примерки изделие не должно доставлять дискомфорта. К ткани предъявляются требования эластичности, прочности и легкости.

Алена Попова, стилист:

Мягким вариантом пижамы может быть блуза и широкие брюки. Брюки можно вовсе не надевать.

Дополнить выбранный наряд помогут мягкие тапочки или сапожки. Дизайнеры позаботились о комфортности домашней обуви, сделав ее легкой и невероятно уютной. Шикарные ночные комбинации, легкомысленные халатики или трогательные пижамки – выбирайте одежду для сна в соответствии со своим настроением. Не забывайте, что сон – это наша вторая жизнь. Мы с радостью погружаемся в нее каждую ночь.