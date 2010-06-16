Начало пляжного сезона: мода на купальники

Насыщенные цвета, максимально подчеркнутый силуэт, разработки дизайнеров, и даже спортивный стиль одежды проник и в пляжную моду. Даже классический цельный купальник подвергся модернизации.

Цельный купальник мало того, что приобрел форму спортивного купальника, он еще и побежал в сторону бикини, сохранив свою цельность. Это значит, что он максимально вырезан. Максимально обозначена талия, линия декольте, линия бедер и, тем ни менее, это остается цельный купальник. Нельзя сказать, что это раздельное бикини, потому что легенькая полосочка, которая связывает лиф и плавки там присутствует.

Летним хитом по-прежнему остается бикини. Для девушек с выразительными бедрами модный мир подготовил наиболее выигрышную форму нижней части купальника. Резинка на шортиках поможет превратить в едва замечаемую классическую форму трусиков. Точно также распускается чуть ниже, если кажется, что еще не достаточно загорели.

Лучше приобрести себе купальник на размер больше, потому что так будет комфортнее.

Усиленные лифы, силиконовые вставки,превратят вас в девушку с обложки журнала мод. К тому же, эти лифы будут хорошо держать грудь и увеличат время эксплуатации купальников. А вот уменьшит срок жизни купальника обильный декор, вышивки и вставки, поэтому лучше приобретать как минимум 2 пляжных наряда.

Один – обязательно в спортивном магазине, он должен быть исключительно для комфортного плаванья. В этом сезоне королевскими признаны белые и черные оттенки. Чистый белый прекрасно подчеркнет загоревшее тело. С черным консервативным девушкам подружиться сложнее, поэтому дизайнеры украшают его игривыми элементами. Иногда это может быть только черный бантик.

Мужчинам дизайнеры рекомендуют приобрести классические боксы оттенков моря, зелени или солнечных лучей. Для любителей подвижных игр на пляжном песке – бермуды чуть выше или ниже колена. Чем больше вам кажется, что у вас короткие ноги, тем короче выбирайте плавки.