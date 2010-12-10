Мужчине нужно потратить более 60 000$, чтобы всегда выглядеть соответственно дресс-коду

Понятие дресс-код возникло в Англии лет 100 назад. Его идея заключалась в том, чтобы 1-2 словами дать понять гостям, как надо выглядеть на мероприятии. На родине дресс-кода говорят: «У вас не будет второго шанса произвести первое впечатление». Не стоит забывать, что по одежке не только встречают, но и вполне могут проводить.

Традиционный деловой костюм (business traditional) – дресс-код, предусмотренный в большинстве крупных компаний. Для мужчин – это классический костюм, светлая сорочка и строгий галстук. Для женщин – деловой костюм, блузка-сорочка, чулки телесного цвета и туфли с закрытым носком на невысоком каблуке, сообщает телекомпания «Столичное телевидение».

Чтобы рядовые сотрудники компании не путались в сложных нюансах делового костюма, в крупных компаниях специально оговаривают детали. Вот как описывает недопустимее наряды внутренний регламент одного предприятия: «Деловым стилем не считается одежда с открытыми плечами и животом, декольтированные и обтягивающие топы, слишком большие свитеры, кожаные, виниловые и спортивные брюки, шорты, сандалии, ковбойские сапоги».

В администрации города Сочи с недавних пор введен строгий дресс-код. Случилось это после того как градоначальник Анатолий Пахомов, после вступления в должность, впервые прошел по коридорам мэрии.

Анатолий Пахомов, глава администрации города Сочи:

Я просто увидел, что люди позволяют себе прийти на работу в джинсах и майке спортивной, кто-то вообще шорты начал одевать.

Теперь сотрудники мэрии при параде и зимой и летом. Хотя в Сочи во время курортного сезона у людей, по вполне понятным причинам, возникает желание раздеться, а не наряжаться в костюмы. Чтобы соблюсти дресс-код кое-кому из администрации пришлось потратиться. Средняя стоимость женского костюма в городе около 150$. А ведь в распоряжении мера указано еще и то, каким должен быть макияж у дам. Спокойный, сдержанных тонов, без ярких акцентов. Правда, мэр, как настоящий джентльмен, все же сделал одну уступку дамам: отменил обязанность носить чулки и колготки, сообщает телекомпания «Столичное телевидение».

Самый строгий дресс-код – белый галстук (white tie). Он используется для очень торжественных парадных случаев. Для мужчин обязателен фрак с галстуком-бабочкой, желательно белые перчатки и лаковые туфли. Для женщин – длинное платье в пол с закрытыми руками и маленькая сумочка. Недопустимы распущенные волосы и бижутерия.

Российские политики становятся все более разборчивыми в одежде, об этом утверждает главный редактор мужского журнала Николай Усков. В этом они становятся похожими на своих западных коллег. Первые лица России дресс-код соблюдали всегда, даже, когда словосочетания такого никто в стране не знал. Это были черные, серые одинаковые костюмы. Никто из советских руководителей не выделялся своей одеждой. Так было принято. Нынешние лидеры хоть и вышли из той же шинели, но с каждый днем становятся все элегантнее. По мнению Ускова, Путин практически безупречно одет, но слегка длинноваты рукава пиджака и, может быть, чуть-чуть великоваты плечи. Узел галстука – тяжелый, классический, советский галстук. Он человек из той эпохи, когда галстуки надо было завязывать полным узлом в безупречный равнобедренный треугольник. Дмитрий Медведев пользуется более демократичным узлом.

Николай Усков, кстати, из тех, кто изо всех сил пытается насаждать культуру дресс-кода в нашей стране. И не только журнальными публикациями. На ежегодную церемонию «Человек года», которую проводит его журнал, гостей ждут в смокингах.

Черный галстук (black tie) – дресс-код для официальных вечерних приемов. Для мужчин обязателен смокинг с черной бабочкой, для женщин – длинное вечернее или коктейльное платье ниже колена. Церемония «Человек года» - одно из немногих в Москве мероприятий, на которых дресс-код более ли менее соблюдается. Но в смокингах приходят далеко не все. Это удручает модельера Валентина Юдашкина. Он считает, что такое отношение к заявленному стилю – нарушение правил этикета, сообщает телекомпания «Столичное телевидение».

Валентин Юдашкин, кутюрье:

Это неуважение к хозяину, к его идеи, пониманию политики мероприятия.

Николай Усков обычно делает замечания гостям, которые не соблюдают дресс-код церемонии. Сегодня самым популярным дресс-кодом на светских мероприятиях является полуофициальный наряд, элементом которого могут быть … обыкновенные джинсы!

Свободный стиль (smart casual) – дресс-код для любого неофициального мероприятия. Мужчины могут надевать спортивные пиджаки, джинсы и водолазки, женщинам рекомендованы дневные платья, брючные костюмы, блузы и юбки.

Проблемы с дресс-кодом в России возникают еще и из-за того, что соблюдать его слишком дорого. Стилисты подсчитали, что мужчине нужно более 60 000 долларов, чтобы всегда выглядеть правильно – это костюмы, пальто, сорочки, галстуки и многое другое.

Самыми строгими блюстителями дресс-кода считаются банкиры и финансисты. В этих местах никогда не увидишь работника в свитере или джинсах. Нарушителей сурово карают – могут даже уволить. Теоретически, все понимают сразу после первого выговора. Но обычно те, кто выбирает профессию финансиста – дисциплинированны. Для них хороший костюм – это синоним успеха, тем более, что некоторые компании компенсируют работникам затраты на соблюдение дресс-кода.

Полу формальный дресс-код (semi formal) – дресс-код для торжественного ужина в ресторане и корпоративного банкета. Для мужчин – это темный костюм, но с возможным тонким джемпером, галстук не обязателен, приветствуется черная обувь. Для женщин выбор одежды зависит от времени, до 18.00 – это может быть брючный костюм, после 18.00 – коктейльное платье.