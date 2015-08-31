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«Миссис Вселенная – 2015» Эшли Бернхэм из Канады: Я первая женщина – представительница моего народа, которая завоевала этот титул!

31 августа 2015 07:20
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Новости США. Актриса и модель Эшли Бернхэм из Канады завоевала титул «Миссис Вселенная-2015».

Эшли Бернхэм:
Я так горжусь, что могу теперь сказать, что я новая Миссис Вселенная-2015! Я первая женщина – представительница моего народа, которая завоевала этот титул! Я также первая канадская делегатка, которая победила!

«Миссис Вселенная – 2015» Эшли Бернхэм из Канады: Я первая женщина – представительница моего народа, которая завоевала этот титул!-1



Эшли – представительница одного из небольших местных индейских племен Кри.

Напомним, международный форум красоты проходил в Минске с 25 по 30 августа. В нем участвовали 60 замужних, социально активных женщин из разных стран. Главной целью организаторов было привлечь внимание общественности к проблемам домашнего насилия.

О том, как красавицы боролись за титул самой красивой женщины в мире здесь

# Фотофакт # Фестивали и карнавалы # Мода # Мисс мира # Эшли Бернхэм

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