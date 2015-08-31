«Миссис Вселенная – 2015» Эшли Бернхэм из Канады: Я первая женщина – представительница моего народа, которая завоевала этот титул!

Новости США. Актриса и модель Эшли Бернхэм из Канады завоевала титул «Миссис Вселенная-2015».

Эшли Бернхэм:

Я так горжусь, что могу теперь сказать, что я новая Миссис Вселенная-2015! Я первая женщина – представительница моего народа, которая завоевала этот титул! Я также первая канадская делегатка, которая победила!