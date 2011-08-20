«Мисс-Минск-2011». Шестой день кастинга

В Национальной школе красоты сегодня прошел очередной день кастинга «Мисс-Минск-2011». Самые яркие, обаятельные и привлекательные минчанки удивляли жюри самыми необычными способами.

В ход пошли танцы, стихи, элементы тайского бокса и даже акробатические номера. На данный момент конкурсный отбор прошли уже больше двухсот девушек.

Маргарита Латушкина, участница кастинга «Мисс-Минск-2011»:

Я хочу показать свои способности, на что я способна. Я уже 10 лет занимаюсь спортом. Хочу удивить судей.

Юлия Верховская, участница кастинга «Мисс-Минск-2011»:

Я, как и все девушки, хочу стремиться к чему-то, к совершенству. Модельное искусство для меня, в первую очередь, искусство. Это не девочка-модель. Всю жизнь нужно работать над собой. И участие в этом конкурсе — это очередной шаг вверх.

На площадке кастинга девушки демонстрировали все свои таланты и способности. Поэтому сделать выбор для жюри сегодня было как никогда сложно. Они оценивали не только внешние данные участниц, но и остроту ума, неординарность, умение подать себя. Всё для того, чтобы победительница смогла достойно представлять столицу на всевозможных мероприятиях, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Нина Богданова, член жюри, ведущая телеканала «Столичное телевидение:

Конечно, это должен быть очень достойный человек, потому что потом она будет участвовать в различных акциях и будет лицом города Минска на определенном периоде времени. Поэтому это должна быть личность, но очень красивая.

Я спокойна за будущее Беларуси, потому что белорусские девушки-минчанки не только красивы, но и интеллектуально подкованы, творчески развитые и очень целеустремленные.