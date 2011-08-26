«Мисс Минск-2011». Финалистки конкурса взмыли под купол цирка

Сегодня участницы конкурса оттачивали мастерство походки и получили урок от профессионалов. Дефиле стало и проверкой домашнего задания.

Особое внимание художник-постановщик уделила улыбкам. Как оказалось, это одна из самых важных деталей образа.

Анастасия Чучупалова заведующая художественно-постановочной частью конкурса «Мисс Минск-2011»:

Есть девочки, которые впервые с этим столкнулись. Естественно, не знают, что это такое. Но нужно отдать должное — они молодцы, они стараются.

Большим сюрпризом для девушек стал мастер-класс от артистов цирка. Красавицы смогли не только посмотреть, но и себя показать. Некоторые хрупкие создания даже дали фору профессионалам. На манеже развернулось настоящее шоу. Девушки взмывали под купол цирка и приручали голубей, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Юлия Путенкова, участница конкурса «Мисс Минск-2011»:

Я всегда, когда ходила в цирк в детстве, всё время думала, что чувствуют девушки под куполом. И никогда не думала, что настолько так страшно вверху.

Серж Бондарчук, главный режиссёр Белорусского государственного цирка:

Мне очень нравятся девушки — красивые, молодые, юные. Для цирка они ещё не все готовы. Некоторые могли бы стать артистками.