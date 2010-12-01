Мастер-класс по плетению косичек с фотографиями

Коса укрощает беспорядочные пряди модниц. Рыбий хвост или колосок. Само дыхание природы окутывает волосы и создает творческий шедевр. Для результата, как водится, главное условие – это умелые руки мастера. И тогда даже повседневная прическа перестает быть будничной. Учитесь!
Светлана Князева, мастер по косоплетению:
Начинаем плести колосок. Сначала мы определяем секцию, где будет идти плетение. Тщательно расчесываем все волосы. Делаем пробор. Мы должны определить, где у нас будет колосок, в какую сторону он будет идти. Допустим, хотим сделать плетение на височной зоне.
Выделяем начальную прядь в форме треугольника. Делим ее на три равномерные части.
Светлана Князева, мастер по косоплетению:
Правую часть заводим за среднюю и добавляем к ней прядь с правой стороны. Смотрим, чтобы не было никаких петушков. Если нужно что-то изменить, то сразу поправляем.
Для получения гладкого колоска плетем максимально близко к корням. А для придания образу задора слегка вытягиваем каждый изгиб.
Светлана Князева, мастер по косоплетению:
И вот наша коса уже идет по воздуху. Мы также можем ее украсить с помощью выпущенных прядок, можно вплести ленточку, ниточки с бусами.
Фиксировать косу лучше маленькой резинкой, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». А свободный кончик можно закрепить так, как подскажет собственная фантазия.
Второй вариант плетеной прически – праздничный.
Светлана Князева, мастер по косоплетению:
Давайте сделаем прическу в форме змейки. Мы сделаем прическу, собранную в теменной части и распущенную на затылочной. Будем плести полуколосок. Будем подбирать пряди не с двух сторон, как обычно, а только с одной стороны.
Самые смелые, необычные, экзотические косы феерично смотрятся на светлых волосах. Чем больше плетений, тем богаче прическа. Плетем змейку слева на право. Затем делаем гладкий переход и работаем в обратную сторону. Захватывайте волосы равномерно и только с одной стороны.
Светлана Князева, мастер по косоплетению:
Закончим косу, дополненив ее цветочком. Для этого мы сначала выпустим прядки, затем закрутим их по кругу и зафиксируем их с помощью невидимки.
Закрепляем все погрешности. Фиксируем прическу лаком. Праздничный вариант готов.
А вот специальный вариант для обладательниц кудрявых шевелюр.
Светлана Князева, мастер по косоплетению:
Если волосы очень кучерявые, то я обычно рекомендую прически, которые будут подчеркивать природную красоту волос. И в то же время, чтобы они были аккуратными.
Можно, допустим, в теменной зоне волосы заплести в мелкие или крупные косички, можно и чередовать.
Волосы на затылочной части волосы надо оставить распущенными и кучерявыми. Локоны можно подчеркнуть спреем-блеском, гелем, пенкой, другим укладочным средством.
Будем плести два колоска, которые соединятся в один.
Светлана Князева, мастер по косоплетению:
Мы будем заплетать от теменной части один колосок, который будет идти по окружности головы. А второй будет присоединен к первой.
У лица и дальше в произвольном порядке нарочно выпускаем пряди. Кудряшки после оформления прически подчеркнут красоту и объем волос, оживят французскую укладку. После разворота переходим на полуколосок. Заканчиваем плетение и любуемся результатом. Практично, удобно и невероятно красиво.
Косы – это стильное украшение и повседневного, и торжественного образов. Не зря заплетенные пряди сегодня снова на вершине моды причесок для длинноволосых красавиц.