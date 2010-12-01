Мастер-класс по плетению косичек с фотографиями

Коса укрощает беспорядочные пряди модниц. Рыбий хвост или колосок. Само дыхание природы окутывает волосы и создает творческий шедевр. Для результата, как водится, главное условие – это умелые руки мастера. И тогда даже повседневная прическа перестает быть будничной. Учитесь!

Светлана Князева, мастер по косоплетению:

Начинаем плести колосок. Сначала мы определяем секцию, где будет идти плетение. Тщательно расчесываем все волосы. Делаем пробор. Мы должны определить, где у нас будет колосок, в какую сторону он будет идти. Допустим, хотим сделать плетение на височной зоне.

Выделяем начальную прядь в форме треугольника. Делим ее на три равномерные части.

Светлана Князева, мастер по косоплетению:

Правую часть заводим за среднюю и добавляем к ней прядь с правой стороны. Смотрим, чтобы не было никаких петушков. Если нужно что-то изменить, то сразу поправляем.

Для получения гладкого колоска плетем максимально близко к корням. А для придания образу задора слегка вытягиваем каждый изгиб.

Светлана Князева, мастер по косоплетению:

И вот наша коса уже идет по воздуху. Мы также можем ее украсить с помощью выпущенных прядок, можно вплести ленточку, ниточки с бусами.

Фиксировать косу лучше маленькой резинкой, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». А свободный кончик можно закрепить так, как подскажет собственная фантазия.

Второй вариант плетеной прически – праздничный.

Светлана Князева, мастер по косоплетению:

Давайте сделаем прическу в форме змейки. Мы сделаем прическу, собранную в теменной части и распущенную на затылочной. Будем плести полуколосок. Будем подбирать пряди не с двух сторон, как обычно, а только с одной стороны.

Самые смелые, необычные, экзотические косы феерично смотрятся на светлых волосах. Чем больше плетений, тем богаче прическа. Плетем змейку слева на право. Затем делаем гладкий переход и работаем в обратную сторону. Захватывайте волосы равномерно и только с одной стороны.

Светлана Князева, мастер по косоплетению:

Закончим косу, дополненив ее цветочком. Для этого мы сначала выпустим прядки, затем закрутим их по кругу и зафиксируем их с помощью невидимки.

Закрепляем все погрешности. Фиксируем прическу лаком. Праздничный вариант готов.

А вот специальный вариант для обладательниц кудрявых шевелюр.

Светлана Князева, мастер по косоплетению:

Если волосы очень кучерявые, то я обычно рекомендую прически, которые будут подчеркивать природную красоту волос. И в то же время, чтобы они были аккуратными.

Можно, допустим, в теменной зоне волосы заплести в мелкие или крупные косички, можно и чередовать.

Волосы на затылочной части волосы надо оставить распущенными и кучерявыми. Локоны можно подчеркнуть спреем-блеском, гелем, пенкой, другим укладочным средством.

Будем плести два колоска, которые соединятся в один.

Светлана Князева, мастер по косоплетению:

Мы будем заплетать от теменной части один колосок, который будет идти по окружности головы. А второй будет присоединен к первой.

У лица и дальше в произвольном порядке нарочно выпускаем пряди. Кудряшки после оформления прически подчеркнут красоту и объем волос, оживят французскую укладку. После разворота переходим на полуколосок. Заканчиваем плетение и любуемся результатом. Практично, удобно и невероятно красиво.

Косы – это стильное украшение и повседневного, и торжественного образов. Не зря заплетенные пряди сегодня снова на вершине моды причесок для длинноволосых красавиц.