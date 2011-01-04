Мастер-класс по макияжу с эффектом кошачьих глаз с фотографиями

Праздники продолжаются, и нам, женщинам, каждый раз хочется преобразиться. Этот год, год белого кролика, или кота, и праздник сам подсказывает нам идею. Сделать эффектный макияж кошачьих глаз, чтобы все очарованы нами. А поможет нам в этом Александр Киринюк.

Палитра теней всех цветов, набор кистей всех форм, мастерство стилиста – взгляд любой женщины станет гипнотизирующим и неотразимым.

Александр Киринюк, стилист:

Мы сейчас будем делать кошачьи глаза. Основная база макияжа – золото. Покрывается все подвижное. Чтобы потом было удобнее растушевать все последующие цвета, которые будут наноситься друг за другом.

Итак, для начала на все веко наносится база – тени светлых цветов. В нашем случае – золотистые.

Несколько штрихов кистью сделайте и на нижнем веке у внутренних уголков глаз.

Белым карандашом обозначаем внутреннюю линию вдоль роста нижних ресниц. Это сделает взгляд более открытым и сияющим.

Александр Киринюк, стилист:

К этому макияжу, я думаю, подойдут вечерние наряды.

Сам по себе макияж с эффектом кошачьих глаз – это уже яркий образ, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

А значит, наряд не должен быть кричащим. Пестрые оттенки одежды допустимы лишь в случае, если макияж выполнен в сдержанной классической гамме. В остальных случаях оптимальные оттенки для платья – черные, коричневые, молочные.

Александр Киринюк, стилист:

Все визажисты за границей иногда сочетают холодный цвет с темным. Нужно полглаза, допустим, верхнего века украсить теплым, а нижнее – холодным.

Я люблю экспериментировать со всеми цветами. Даже с теми, которые не гармонируют между собой. Они интересно смотрятся при нанесении на глаза.

У нас же пока все классически. Стилист нанес темные тени над светлой базой и карандашом подчеркнул линии роста ресниц. В таком макияже очень важно правильно нарисовать стрелки. Они должны визуально вытягивать глаз.

Тщательная растушевка карандашных линий всегда направлена вверх.

Александр Киринюк, стилист:

Насколько приподнимать стрелки? Нужно смотреть в зависимости от формы глаза. Если глаз глубоко посажен и бровь очень низкая, то мы не сможем вытянуть его до виска.

В зависимости от размера глаза. Чем больше расстояние от ресничного контура до бровей, тем мы можем больше вытянуть и открыть его.

Сначала растушевываем до дымки нижний контур, нанесенный карандашом.

Не должно оставаться никаких четких полосок и линий. С растушевкой лучше всего справится кисть с натуральной щетиной. Ни один спонж или аппликатор не позволит добиться нужного эффекта.

Затем карандашную растушевку закрепляют тенями. То же самое проделываем и над верхним веком. Следите, чтобы линия, проведенная по косточке под бровью, закруглялась вверх.

Далее тонкой кистью затемняем межресничный контур и вытягиваем стрелку вверх к виску.

Доменика, корреспондент телекомпании «Столичное телевидение»:

Макияж с эффектом кошачьих глаз помогает зрительно увеличить глаза, и создает соблазнительный и чувственный взгляд.

Такой макияж великолепно сморится на любой девушке.

Обязательно проверьте, безупречен ли контур стрелок, нет ли разводов, и одинаковы ли стрелки на каждом из глаз.

Губы при таком макияже должны оставаться нейтрального оттенка, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Помада натуральных цветов или просто блеск для губ идеально завершат образ.

Базовый макияж с эффектом кошачьих глаз готов. Но экспериментировать можно и дальше.

Александр Киринюк, стилист:

Мы можем добавить еще пару оттенков, ярких, сочных, чтобы глаз заиграл, и был акцент праздника.

Добавляем яркие оттенки и делаем более сочными уже нанесенные тени.

Стрелки становятся провокационнее. Во внутренний уголок глаза и на нижнее веко смело кладем оранжевые блики, щедро рассыпаем блестки.

Абсолютный гламур достигается за счет нанесением розовых теней над бровями и на висках. Практически соединяем их с румянами. Усугубляем темную дымку на верхнем веке, дополняем ее оранжевым бликом, все тщательно растушевываем. Губы подчеркиваем помадой рыжеватого оттенка.

Александр Киринюк, стилист:

Мы добавили макияжу ярких красок. Здесь присутствует розовый, фиолетовый, рыжий оттенки. Розовый, плавно переходящий от косточки века на скулы в качестве румян. Если будут только темные цвета, тогда глаз не будет гореть, поэтому добавили рыжего цвета. И углубили фиолетовым оттенком.

Доменика, корреспондент телекомпании «Столичное телевидение»:

Такой макияж подойдет к любой карнавальной вечеринке. А образ женщины-кошки обязательно покорит сердце любого мужчины. Немного фантазии, и вы справитесь с этой несложной задачей.