Маскирующие средства для кожи лица. Мастер-класс по подбору и нанесению от визажиста Татьяны Седовой

С проблемами, перед которыми пасуют обычные пудры и тональники, успешно справляются камуфляжные средства. Эти палочки-выручалочки любого визажиста теперь доступны не только в люксовых и профессиональных косметических линиях, но и в линейке масс-маркет.

У всех без исключения маскирующих средств достаточно плотная текстура, а представлены они могут быть в виде стиков, корректоров или консилеров. Все они, как правило, имеют палитру телесных оттенков и подбираются под цвет кожи.

Татьяна Седова, стилист-визажист:

Основными проблемами являются различного вида покраснения. В данном случае это небольшие высыпания, покраснения возле носика. Также это может быть коррекция витилиго, родимых пятен, синяков, ссадин.

Все камуфляжные средства необходимо наносить тонким, но плотным слоем. Делать это можно с помощью специальной кисти или даже пальцев, но лучше всего воспользоваться сухим спонжем.

Татьяна Седова, стилист-визажист:

Если какие-то точечные высыпания или покраснения, можно прибегнуть к помощи корректоров, подобранных под цвет кожи. Аккуратно наносим кисточкой, маскируя недостатки.

Корректоры с кремообразной консистенцией наносятся легче стиков, но требуют тщательной растушевки, сообщили в программе «Большой завтрак» на СТВ.

Еще одно маскирующее средство – консилер – используют, в основном, для коррекции состояния кожи в области глаз. У консилеров самая легкая среди камуфляжных средств текстура.

Татьяна Седова, стилист-визажист:

Различные тональные плотные средства, корректоры под глазки мы не кладем, так как они утяжеляют макияж. Лучше купить какой-нибудь подходящий для вас консилер. Он будет легкий, и будет ухаживать за вашими глазками.

Итак, мы нанесли корректирующие средства на одну половину лица, чтобы эффект был максимально нагляден.