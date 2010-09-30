Марина Некрасова, мисс симпатий зрителей телеканала СТВ, стала солисткой группы Las Vegas

В популярной группе Las Vegas произошли большие перемены: недавно был представлен новый состав коллектива.

Марина Некрасова — студентка Белорусской государственной академии музыки, преподаватель музыкального училища имени Глинки, обладатель приза «Мисс зрительских симпатий» конкурса «Мисс Минск–2009». Наталья Лукьянцева — выпускница Белорусского государственного технологического университета, лауреат песенных конкурсов в Минске и Витебске, лицо проекта «Моторшоу–2009». Оля Шуляковская — студентка БГУ, модель студии моды «Тамара».



Яна Станкевич, продюсер группы Las Vegas:

Прежние артистки добросовестно отработали 3 года. Но как обычно бывает, у девушек со временем появились другие интересы. Поэтому теперь у нас новые солистки. Ничего страшного в этом не вижу. Брэнд Las Vegas утвердился на музыкальном рынке, у него есть свое лицо и свой стиль. «ВИА Гра», например, меняла состав 9 раз, но по–прежнему остается крутым девчачьим коллективом. Со сменой состава мы выходим и на новый профессиональный виток: все девушки на этот раз у нас с музыкальным образованием и имеют уже значимые заслуги в индустрии красоты.



Штурмовать хит–парады Las Vegas собирается с новой песней «Одинокий ангел», написанной украинскими авторами Геннадием Крупником и Виталием Куровским, работавшими с Софией Ротару, Николаем Басковым и Веркой Сердючкой, пишет «СБ ».

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