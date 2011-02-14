Как правильно выбрать платье для своей фигуры

Чулки, кофта-сеточка и полупрозрачная юбка. Оставьте их в бабушкином шкафу. Дизайнеры предлагают соблазнить в одежде менее говорящей, но более эффективной. Первое правило успеха – подтянутое тело. А уж его легко можно дополнить воздушными шифонами, летящими муслинами и нарядами с богатой отделкой в области декольте и чуть ниже.

Все эти решения придают хрупкость и изящество. Так и манят защитить, обогреть и укутать в объятиях.

Алена Попова, стилист:

Традиция – это летящие фактуры. Это мягкое платье из легких материалов.

В данном случае речь идет о шелковом прозрачном шифоне, который посажен на непрозрачную вискозную подкладку. Это летящие полупрозрачные отделки. Паетка здесь осталась, но она не нарочитая.

Для барышень с идеальной фигурой это изделие в холодном сезоне с легкостью сыграет роль топа, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Достаточно подобрать тонкий пояс в тон отделки воротника.

Для девушек с изящной и мягкой линией декольте дизайнеры предлагают более открытые платья. А подобная легкая юбка соблазнительно заиграет на тонких ножках.

Алена Попова, стилист:

Если вы вдруг стесняетесь своих ног, то такое платье может стать топом. Сейчас это очень модно. Вы можете его надеть на легенсы или на цветные колготки, которые геометрически несколько поправят форму.

Это платье хорошо зимой и летом. Зимой, если на него будет наброшен легкий махеровый кардиган, вы сможете его носить совершенно спокойно.

А вот вариант для обольстительниц мужчин с высоким IQ – ассиметричная форма брителей с элегантным цветочным украшением и корсетной формой в виде двойного атласного полотна.

Алена Попова, стилист:

Здесь есть такой широкий ремень, которым вы свободно можете регулировать силуэт. И, более того, это платье абсолютно точно будет служить вам и топом, и платьем. Но, правда, по своим нюансам, по тому, что здесь есть блестяшка и отделка, аппликация, все-таки переходит в разряд вечерних платьев.

Предпочитаете подчеркнуть выразительные формы, обращайте внимание на плотные ткани с элостаном. Главный совет – платье должно сесть по фигуре уже на примерке. Не оставляйте без внимания ни одну лишнюю складку, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Она и на первом выходе не даст спокойствия.

Алена Попова, стилист:

Несмотря на то, что декольте, на первый взгляд, глубоко уходит вниз, оно остановится именно в том правильном месте, где элегантное декольте и должно остановиться.

Эта форма повторяет себя на спине.

Такое платье может надеть девушка, которая не очень уверенна в том, что у нее достаточно упругая грудь. Совершенно спокойно под это платье она может надеть мягкое бесшовное белье.

Хотя, если правильно подобрать оттенок, то можно под это платье смело надевать белье с кружевной отделкой. Это даже будет где-то игриво и очень кокетливо. Другой вопрос, что важно с этой отделкой не переборщить.

Например, если я возьму этот топ, то вот тут отделка оптимальна.

Избегайте сочетания красного и черного. Оно уничтожит интеллигентность и мягкую женственность. Для выразительной демонстрации чувственности лучше подбирайте кружевные фактуры.

Алена Попова, стилист:

У этого конкретного платья классическое наложение черного кружева на персиковый шелк. В принципе, это имитация наложения кружева на кожу. Но понятно, что кружево, даже если оно очень плотное, если вы решитесь надевать его на голое тело без подкладки, то тело должно быть идеальным. Речь идет о максимальном 44 нашем размере.

Это платье не стоить нагружать аксессуарами, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Модный максимум – это широкий пояс и крупные жемчужные бусы неклассической формы. А можно и вовсе отказаться от привычных женственных силуэтов. Примерьте деловой костюм плотной фактуры или платье с кокетливой отделкой.

Алена Попова, стилист:

Это платье в любом цвете, даже в кислотных оттенках, все равно будет говорить вашему мужчине о том, что, в принципе, вы его соблазняете, но если вдруг у вас с ним ничего не сложится, то ничего страшного. В следующий раз сходите еще раз в кафе, выпьете кофе и расскажете друг другу анекдоты.

Оно очень смешное. Это платье ни коми образом усмирить нельзя.

Помните: соблазн в наряде должен быть один. Не переборщите с откровенностью, усмирите пафос и сохраните загадочность. И будьте уверены, что взгляд мужчины остановится именно там, где надо. Чтобы его сердце забилось чаще.