Как правильно наносить и эффективно снимать тушь с ресниц. Мастер-класс от стилиста-визажиста

Уделяя внимание красоте лица, не забывайте о мелочах. Эффектное обрамление взгляда создадут лишь ухоженные и красивые ресницы. Значит следует тщательно выбирать тушь, средства демакияжа и все косметические инструменты. А также соблюдать несколько общих правил.

Татьяна Седова, стилист-визажист:

Если вы используете тушь, то делать демакияж глаз необходимо каждый день. Если тушь вы открыли, то должно пройти не более 3 месяцев при ее использовании.

Естественно, пользуйтесь только сертифицированной косметикой и качественными инструментами для ее нанесения. Прежде чем покрывать ресницы тушью, их можно завить с помощью специального прибора. Да, вид у него устрашающий, но в умелых руках он вполне безобиден. Подносим щипцы как можно ближе к линии роста ресниц и аккуратно зажимаем буквально на несколько секунд. Такой процедурой, впрочем, лучше не злоупотреблять, поскольку механическое воздействие не идет на пользу ресницам.

Татьяна Седова, стилист-визажист:

После того, как мы завили ресницы, их необходимо окрасить. Мы используем тушь с подкручивающим эффектом.

Прокрашиваем ресницы легкими зигзагообразными движениями. Результат будет зависеть от грамотного выбора типа туши и ее кисточки.

Татьяна Седова, стилист-визажист:

Силиконовая кисточка разделяет наши реснички. Кисточка со щетинками делает ресницы более объемными.

Если у вас густые ресницы, силиконовой щеточки будет вполне достаточно. Обладательницам хрупких и редких ресничек лучше приобрести тушь с толстой кисточкой изогнутой формы. А тонкие, с короткими ворсинками, кисти идеально подходят для окрашивания нижних ресниц.

Татьяна Седова, стилист-визажист:

Для выразительности нанесем второй слой туши. Когда немного подсох первый, можно наносить второй.

Если тушь ложится комками, это означает, что либо она пришла в негодность, либо вы – не слишком опытный визажист. Подкорректировать эту оплошность и разделить слипшиеся реснички можно с помощью специальной щеточки.

Татьяна Седова, стилист-визажист:

Щеточкой для разделения ресниц можно пользоваться, когда они немного слиплись, сразу после окраски.

Если вы делаете макияж, близкий к натуральному, на этом этапе можно остановиться. Для пущей же выразительности глаз стоит окрасить и нижние реснички.

Татьяна Седова, стилист-визажист:

Мы используем такую универсальную щеточку, которая подходит и для верхних, и для нижних ресниц.

Не забывайте, что окраска ресниц – это завершающий штрих макияжа. Он выполняется после нанесения основного тона на лицо, теней и стрелок на веки.

Татьяна Седова, стилист-визажист:

Самый популярный цвет туши – черный. Однако блондинкам можно использовать темно-коричневый. Для придания свежести взгляду, под голубые глаза – темно-синюю тушь.

Если вы склонны к аллергии, лучше использовать гипоаллергенную тушь. Для стойкого эффекта – водостойкую тушь.

Для снятия водостойкой туши, правда, вам потребуются особые средства – на маслянистой основе.

Татьяна Седова, стилист-визажист:

Нужно заметить, что кожа вокруг глаз очень чувствительная, поэтому все движения должны быть деликатными.

На ватный диск наносим немного средства для снятия макияжа с глаз и сначала удаляем всю косметику с век. Протирать кожу следует очень бережно, совершая деликатные движения от переносицы к внешнему уголку глаза, сообщили в программе «Большой завтрак» на СТВ.

Татьяна Седова, стилист-визажист:

Далее я покажу, как деликатно снять тушь с ресниц, наименьше воздействуя на кожу вокруг глаз.

Сложенный вдвое ватный диск размещаем под нижними ресничками.

Татьяна Седова, стилист-визажист:

Берем средство на масляной основе, так как мы использовали водостойкую тушь, и аккуратно прокручивающими движениями снимаем, то есть мы вообще механически на кожу вокруг глаз не воздействуем, что позволяет ей оставаться молодой.

Многие девушки при демакияже глаз просто умываются. Однако здесь нужно сказать, что не всегда средства, которые входят в состав туши, смываются водой. Поэтому все равно следует завершить демакияж глаз либо молочком, либо средством на водной основе.

После демакияжа, в принципе, можно считать дело завершенным. Однако самые себялюбивые не забудут и о специфическом уходе.

Татьяна Седова, стилист-визажист:

Для укрепления ресниц полезно использовать маслянистые растворы – например, репейное масло с витамином А, Е, касторовое масло. Для этого необходимы само масло и щеточка, на которую надо нанести капельку, и слегка кончики промазать, стараясь не попадать в глаз.

В критических случаях масло можно использовать каждый день. Для обычного ухода достаточно повторять процедуру курсами – по неделе раз в месяц. Можно использовать и примочки из травяных настоев, и бесцветную витаминную тушь.

Не пренебрегайте этими, казалось бы, мелочами! И тогда в вашей красоте не будет ни единого изъяна.