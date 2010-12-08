Иван Айплатов: дизайнер должен делать качественную одежду, которая будет продаваться, а не просто воплощать свои безумные идеи

Один из самых известных белорусских дизайнеров Иван Айплатов рассказал, как не отстать от моды в наступающем 2011 году.

Иван Айплатов, дизайнер:

Этой зимой мне нравятся странные сочетания плащевых тканей с дубленками. Эти дубленки странные: на них есть юбочки. Нравится мех — тулупная эстетика. Деревенский стиль я называю «я ля рус». Нравится также трапециевидные силуэты с узким низом — из моей последней коллекции. Можно носить с леггинсами, батильонами с высоким каблуком, чтобы из трапеции выглядывали только длинные-длинные ноги.

В юбках мой любимый силуэт — карандаш. Это один из моих фетишей в коллекции. Думаю, что не закончу с ними работать.

Одна из тенденций этого сезона — платья-кофты. Клубный вариант вещи — леггинсы и узкий гольф.

Иван Айплатов — мастер эпатажа. Его коллекции всегда сочетают в себе несочетаемое. Кто бы мог подумать, что в большой моде приживется грубый мужской аксессуар — боксерские перчатки. Однако эти перчатки уже пару лет являются визитной карточкой Айплатова, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

В прошлом сезоне на Московской неделе моды Иван эпатировал эстетикой пинапа и местами даже бурлеска. А в марте планирует представить новую коллекцию.

Иван Айплатов:

Тема коллекции пока не задана — она сейчас на рассмотрении. Это будет зимняя коллекции. К сожалению, сейчас я не могу рассказать о том, что будет. Сейчас стоит задача успеть сделать эту коллекцию к Неделе моды, потому что есть еще несколько проектов, которые пока приоритетнее.

Будут ли участвовать в показах белорусские модели и Дядя Ваня, как это было ранее, пока еще не известно. Все мысли дизайнера — в новом проекте для российской компании. Ивана Айплатова нынче в Минске не застать.

Иван Айплатов:

Проект для российской компании временный, потому что это было интересное предложение. Мне всегда нравился промышленный опыт работы, так как ты всегда находишься в тонусе, видишь структуру компании, понимаешь, как она работает, и получаешь опыт, который больше никаким образом не можешь получить.

Постоянно находясь в Москве, Иван Айплатов преуспел не только в фэшн-индустрии и промышленном дизайне, но и уделяет время ярким и необычным проектам.

Иван Айплатов:

Один из последних проектов, в котором мне удалось поучаствовать, не связан напрямую с модой, — это съемки клипа для Бой Джорджа. Есть замечательный режиссер Алексей Терехов, который снял огромное количество чудных клипов для группы «Ляпис Трубецкой». Ему поступил заказ на съемку клипа для Бой Джорджа. И он предложил мне поучаствовать как дизайнеру одежды и создателю образов для героев в клипе. Это была любопытная работа, которая по энергетике связана с мультипликацией.

А ведь именно художником-мультипликатором мечтал стать Иван в детстве, но судьба повернулась иначе. Свою первую дизайнерскую вещь Айплатов сшил еще в школе и даже смог ее продать.

Иван Айплатов:

Первая вещь, которую я сделал и затем успешно продал, — это зимняя куртка из старых джинсов. Это было в 8 классе. Это были советские времена, когда было трудно достать джинсы, а тем более старые. Я наскреб штук семь или восемь джинсов и сделал из них куртку. Очень удачно скомбинировал, сделал меховой воротник. Меха тоже не было в магазинах, поэтому пришлось купить детские меховые шапочки белого цвета из искусственного меха и из них сделать воротник. Когда я сделал куртку, одел ее один раз — и буквально сразу ее у меня купили, то есть не за деньги: я поменял ее на новенький велосипед «Салют» и к нему еще два колеса в придачу.

Несмотря на устоявшийся в модной среде имидж провокатора, тем, кто только начинает заниматься дизайном одежды, модельер со стажем советует не увлекаться безумными идеями и помнить о классике, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Иван Айплатов:

Мало того, нужно уметь делать промышленный дизайн. Для дизайнера одежды это самое важное — уметь делать качественную одежду, которая будет продаваться. А не просто воплощать свои порой безумные идеи.