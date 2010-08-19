Функциональность, красота и экологичность – одежда для беременных

Было время, когда во время беременности женщины старались тщательно маскировать животик, но сейчас быть беременной – модно. А значит, одежда для будущих мам из безразмерных балахонов превратилась в стильные и комфортные предметы гардероба.

Если сама беременность нынче в моде, значит, и соответствующая одежда все чаще появляется в коллекциях самых известных дизайнеров. В моде для беременных есть свои имена. Лидерами считаются итальянцы с их самой изящной и сексуальной одеждой для будущих мам.

Французы пропагандируют свой фирменный стиль «Baby dolls», а голландцы с англичанами делают ставки на комфорт и конструкторские находки. Но все без исключения делят одежду для будущих мам на две условные категории.

Татьяна Кучинская, бренд-менеджер сети магазинов:

Это одежда, которая подчеркивает силуэт женщины. Сейчас все более входит в моду, когда женщина не стесняется своего состояния, а демонстрирует его с гордостью. Вторая категория, это одежда, которая по своему крою скрывает растущий животик.

Одежда для беременных – отдельный сегмент большой моды, который отличается разнообразием тенденций и стилей. Даже бизнес-леди, оказавшись в интересном положении, теперь могут не бояться нарушить свой строгий дресс-код.

Те же, кто раньше щеголял в узких джинсах и мини юбках, могут продолжать это делать. Изменившийся размер талии не повод менять привычный стиль, так решили дизайнеры, и они предлагают будущим мамам настоящее джинсовое изобилие.

Одежда для вечеринок и торжеств позволит будущей маме на любом балу чувствовать себя королевой. Вечерний наряд может состоять из 2-3 предметов. Комплект из юбки или брюк плюс нарядный верх – это даже практичнее.

Комплекты для занятий гимнастикой – насущная необходимость современных барышень в положении. Однако, помимо общих модных тенденций, в одежде для будущих мам огромную роль играет функциональность. Это особенно актуально в моделях нижнего белья, комплектах для сна и домашних костюмах.

Использование натуральных материалов стало правилом. Практичность большинства моделей позволит носить их и после рождения малыша.