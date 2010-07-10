Дизайнер никогда не наденет на вас то, в чем вы будете похожи на чучело?

Дизайнерская мода – это произведение искусства для избранных. История белорусской авторской одежды продолжает свою историю спустя 70 лет небытия. Сегодня молодые творцы готовы блеснуть своими находками на мировых подиумах, а счастливые обладатели дизайнерской одежды – на изысканных вечеринках.

Алена Попова, стилист:

Наиболее искушенные модники могут играться с деталями и предметами одежды от дизайнеров. Микшировать их с более понятными образцами гардероба.

Эксперимент – ключевое слово в работе наших дизайнеров. Они умело интерпретируют заданные темы и создают концептуальные коллекции.

Алена Попова, стилист:

Учтен и такой параметр, который нынче относится к самому высокому подразделению модного мира: процент ручной работы. У белорусского дизайнера при создании нового наряда этот показатель достигает 80-90%.

Филигранные швы, аккуратные стежки и отделка заслуживают самых высоких похвал и являются показателем высокого качества одежды.

Алена Попова, стилист:

Нет раздражающих, торчащих ниток, которые очень часто мы находим в фабричной одежде. Изумительно сделаны все слои, а внешне кажется, что работа была очень простой и легкой.

В этом заключается мастерство дизайнера. Его работы не должны кричать о сложности выполнения. В изделии, как в произведении искусства, ценится совсем иное.

Алена Попова, стилист:

Легкая внешняя визуальная, почти воздушная косичка, выложенная на блузе. Я уверена, что мастер искал вес ткани, потому что нужен именно тот вес, который ляжет в данное изделие. Дама, которая оденет такую блузу, не будет ходить с наклоненной от груза шеей. Ей будет комфортно.

Идеальный комфорт достигается и за счет неоднократных примерок с участием дизайнера. Заказчик, конечно, всегда прав. Но полезно прислушаться и к мнению модельера.

Алена Попова, стилист:

Дизайнерам не нужно навязывать свой взгляд. Если уж вы к нему пришли, то доверьтесь: он лучше знает. Он увидит вас со стороны и поверьте мне, он никогда не предложит вам то, в чем вы будете похожи на чучело. Потому что вы– его рекламное лицо. Ему нужно, чтобы, выйдя за пределы его студии, вы несли на себе это рекламное лицо. Грамотно несли.

Сейчас в творческой среде создателей одежды все популярнее становятся импровизации на тему белорусских традиций. Это лакомый край для истинных ценителей и неисчерпаемый источник вдохновения для творцов интеллектуальных нарядов. Благо, дизайнерская мода существует вне сезона, и такие изысканные вещи будут актуальны всегда. Остается только найти достойный повод их продемонстрировать – на особых мероприятиях в этой одежде вы обязательно станете королевой.