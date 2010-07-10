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Дизайнер никогда не наденет на вас то, в чем вы будете похожи на чучело?

10 июля 2010 16:11
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Дизайнерская мода – это произведение искусства для избранных. История белорусской авторской одежды продолжает свою историю спустя 70 лет небытия. Сегодня молодые творцы готовы блеснуть своими находками на мировых подиумах, а счастливые обладатели дизайнерской одежды – на изысканных вечеринках.

Алена Попова, стилист:
Наиболее искушенные модники могут играться с деталями и предметами одежды от дизайнеров. Микшировать их с более понятными образцами гардероба.

Эксперимент – ключевое слово в работе наших дизайнеров. Они умело интерпретируют заданные темы и создают концептуальные коллекции.

Фото. Дизайнерская одежда

Фото. Дизайнерская одежда

Фото. Дизайнерская одежда

Алена Попова, стилист:
Учтен и такой параметр, который нынче относится к самому высокому подразделению модного мира: процент ручной работы. У  белорусского дизайнера при создании нового наряда  этот показатель достигает 80-90%.

Филигранные швы, аккуратные стежки и отделка заслуживают самых высоких похвал и являются показателем высокого качества одежды.

Алена Попова, стилист:
Нет раздражающих, торчащих ниток, которые очень часто мы находим в фабричной одежде. Изумительно сделаны все слои, а внешне кажется, что работа была очень простой и легкой.

В этом заключается мастерство дизайнера. Его работы не должны кричать о сложности выполнения. В изделии, как в произведении искусства, ценится совсем иное.

Фото. Дизайнерская одежда

Фото. Дизайнерская одежда

Фото. Дизайнерская одежда

Алена Попова, стилист:
Легкая внешняя визуальная, почти воздушная косичка, выложенная на блузе. Я уверена, что мастер искал вес ткани, потому что нужен именно тот вес, который ляжет в данное изделие. Дама, которая оденет такую блузу, не будет ходить с наклоненной от груза шеей. Ей будет комфортно.

Идеальный комфорт достигается и за счет неоднократных примерок с участием дизайнера. Заказчик, конечно, всегда прав. Но полезно прислушаться и к мнению модельера. 

Алена Попова, стилист:
Дизайнерам не нужно навязывать свой взгляд. Если уж вы к нему пришли, то доверьтесь: он лучше знает. Он увидит вас со стороны и поверьте мне, он никогда не предложит вам то, в чем вы будете похожи на чучело. Потому что вы его рекламное лицо. Ему нужно, чтобы, выйдя за пределы его студии, вы несли на себе это рекламное лицо. Грамотно несли.

Фото. Дизайнерская одежда

Фото. Дизайнерская одежда

Сейчас в творческой среде создателей одежды все популярнее становятся импровизации на тему белорусских традиций. Это лакомый край для истинных ценителей и неисчерпаемый источник вдохновения для творцов интеллектуальных нарядов. Благо, дизайнерская мода существует вне сезона, и такие изысканные вещи будут актуальны всегда. Остается только найти достойный повод их продемонстрировать – на особых мероприятиях в этой одежде вы обязательно станете королевой.

# Мода

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