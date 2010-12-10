Белорусский стилист Лолита Угурян-Тумилович создает образы и делает макияж мировым знаменитостям

Лолита Угурян-Тумилович, художник-стилист:

Подружки меня называют «человек-оркестр». Я неугомонная, потому что мне хочется всё попробовать. Очень быстро устаю от какого-нибудь занятия. Все время хочется чего-нибудь нового испытать: в плане путешествий, знакомств, рукоделия, на кухне, в танцах — не важно, в чем.

Основные задачи профессии Лолиты Угурян-Тумилович: готовить артистов и актеров для съемок в клипах, сотрудничать с ведущими модельерами на показах мод в нашей стране и за рубежом, преподавать в студиях модельных агентств, создавать образы белорусским и российским артистам. И это еще далеко не все, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение» .

Лолита Угурян-Тумилович:

Мне очень нравится работать с Анжеликой Агурбаш. Когда она приезжает в Беларусь, я сразу же с удовольствием соглашаюсь с ней работать. Она для меня — приоритетный человек. Мне очень комфортно с ней. Многие спрашивают: «Несложно с ней работать? Она же такая звезда!?» Абсолютно несложно работать с человеком, который знает, чего хочет. Она даже может встать и пойти, не посмотрев в зеркало. Она мне доверяет.

Только человек творческий, терпеливый, с фантазией и с умением увидеть красивое в любом может работать в этой профессии. А главное, при любых ситуациях Угурян-Тумилович должна оставаться спокойной.

Лолита Угурян-Тумилович:

Обожаю сумасшедшие проекты, когда работает огромное количество людей. Когда устраиваются сцена, свет, работают гримеры, операторы — это огромное количество людей, большой муравейник. Идет мозговой штурм, каждый решает, каждый хочет друг друга переплюнуть. Просто обожаю коллективные проекты!

Самое важное, что каждый день нужно работать с красотой: либо подчеркивать ее, либо создавать, а это непросто. Со временем, набравшись опыта, Угурян-Тумилович смогла позволить себе экспериментировать со стилем.

Лолита Угурян-Тумилович:

Допустим, клип Алёны Ланской « Life is Ok » . Я пр идумала ей топик из клеенки. Мы что-то перепутали: то ли по поводу съемочных дней, то ли образов. Сначала я думала, что надо делать один образ, а потом оказалось, что другой. Всё это придумывалось на ходу. Потом у нее что-то «засверкало» — это надо было прикрыть чем-то. В ход пошло всё: и майонез, и пленка пищевая, и всё, что было. Я очень боялась говорить Алёне, что у нее на волосах будет майонез. Но потом я ее убедила, что майонез — это прекрасный препарат: это и растительное масло, и кислоты, и протеины, и желток.

С завидной регулярностью в мире появляются новые профессии. Причем, разными способами. Если соединить в одно целое стилиста, визажиста, парикмахера, художника, фотографа, то получится некая эксклюзивная профессия. Официального определения этой профессии пока никто не придумал.





Почему-то наши артисты боятся меняться. Почему-то они боятся быть эпатажными. Почему-то они думают, что меня народ любит такой и если я буду другой, меня не узнают. Я думаю, что надо деньги вкладывать в развитие, а не в покупку новой машины, потрясающей люстры за 6 тысяч долларов. Зачем это? Это замечательно, если все остальное хорошо.

У нас есть проект с Аней Горбачевской. Это очень известный фотограф, режиссер. Мы с ней придумали такую тему, как глазурь. При работе с модели используются вкусные материалы: сахар, шоколад.

Угурян-Тумилович сотрудничает с фотографами при проведении фотосессий, а именно, готовит моделей, придумывает идеи и создает образы.