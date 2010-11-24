Батик: роспись одежды подарит новое дыхание любой вещи

Расписные палантины, шали, изящные платки на голову, актуальный ручные работы с легкостью освежат строгие костюмы и строгий образ.

Чаще всего краски наносят на шелк, хлопок и батист. Но есть и необычные основы.

Елена Суровиева, художник-дизайнер в батик-технике:

Сейчас появился дикий шелк, который напоминает нам грубый лен. Но если его взять в руки, то это нечто неописуемое.

Сегодня нет необходимости готовить для оригинального полотна цветные вытяжки луковой шелухи или кофе. Практичные красители легко наносятся и не выстирываются.

Елена Суровиева, художник-дизайнер в батик-технике:

В своей работе я использую немецкие краски. Они мне нравятся тем, что их не надо дополнительно закреплять. Также они дают ультрафиолетовую устойчивость. Не выгорают на солнце два года.

Цветовое чудо подарит новое дыхание любой базовой вещи. Главное, правильно выбрать технику исполнения. Наиболее популярны – реализация картин и абстрактная роспись.

Традиционная контурная техника – выбор ярких персон, поклонников летних цветочных лугов и маленьких черных платьев. Освоить такую технологию могут усидчивые, аккуратные и трудолюбивые барышни, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Потребуются любимая картина, копировальная бумага, специальная трубочка, краски и вдохновение.

А вот трендовый этно-мотив на полотне художника сыграет удивительное искусство «шивари». Оно подвластно только настоящим мастерам.

Елена Суровиева, художник-дизайнер в батик-технике:

Это древняя японская техника. С помощью шпагата наматывали наматывали на бамбук шелк, перетягивали шпагатом, наносили краску и получали интересные полосатые рисунки.

И не стоит думать, что роспись подходит только для украшения платков и шарфиков. Красочный орнамент может стать основой и для легких брюк, и для нарядной блузы.