Yle: Какие сны видят слепые?

Как видит сны слепой человек? Как выглядят цвета для того, кто не может видеть? На эти и на другие вопросы, которые вы, возможно, не осмеливаетесь задать, отвечает Исак Санд (Isak Sand).

Исаку Санду 27 лет, и он слеп. Он живет в Хельсинки и работает в компании, которая импортирует и продает технические вспомогательные средства для людей с нарушениями зрения. Родился он в Мустасаари, что в Похьянмаа.

Svenska Yle: Какой термин вам кажется наиболее подходящим – нарушение зрения, отсутствие зрения или слепота?

Исакова Санд: Все знают, о чем идет речь, когда говорят, что человек слеп. Это очень просто. Так что да, я слепой.

Под его словам, люди редко спрашивают его, каково это – быть слепым.

«Людям наверняка интересно, каково это, но особые вопросы мне редко задают», – говорит он.

Поэтому их зададим мы.

Сны

– Какие видят сны слепые люди?

– Как раз этот вопрос мне задавали и раньше. Так как я никогда в жизни не был зрячим, я понятия не имею, как это – видеть. Как же я тогда могу видеть во сне? Те, кто раньше видел, а потом стал слепым, возможно, видят что-то во сне, но не я. В снах я так же слеп, как и в реальной жизни.

Он рассказывает, что все его сны – разные, и в них он слышит звуки.

– Я не могу вспомнить, чувствовал ли я когда-либо вкусы или запахи, так что в первую очередь это звуки. Разные переживания, когда я куда-то иду или в этом роде.

Цвета

– Как ты представляешь себе цвета?

– Я вообще их себе не представляю. Для меня цвета – это просто бессмысленные слова. Само собой, я знаю, что снег – белый и все такое прочее, но для меня цвета ничего не значат.

Но это индивидуально, так же, как и все остальное. Исак рассказывает, что некоторых слепых цвета очень интересуют.

– Они могут расспрашивать, какого цвета одежда и вещи, но я лично на этом внимание не заостряю. Так как я никогда их не видел, для меня это в первую очередь слова без всякого смысла.

Суперслух

– Когда одно чувство не работает, другие усиливаются – это правда? Например, обладаешь ли ты исключительно острым слухом?

– Я бы так не сказал. Едва ли мой слух лучше, чем у других, но я использую слух иначе, чем большинство зрячих.

Поэтому использование слуха у Исака более развито, чем у других.

– Например, я по-другому обращаю внимание на окружающие звуки. Когда мне надо перейти улицу, единственный способ понять, едут ли машины – это прислушаться.

Передвижение

– Как ты ориентируешься?

– Я ориентируюсь с помощью трости. Собаки-поводыри – тоже обычное дело, но я пока не решился на это. Поэтому я пользуюсь тростью и хожу привычными маршрутами. Если место незнакомое, мне необходимо сопровождение другого человека.

– Трудно ли ориентироваться с помощью звуков – например, щелкая пальцами?

– Нет, это, пожалуй, несложно. Это происходит на автомате. То есть, ты слышишь эхо, когда звук отражается от чего-либо, например, от стены. И так ты можешь ориентироваться, заранее узнавая, что впереди есть стена. Тогда ты можешь идти вдоль этой стены, прислушиваясь к эху. Я этим не так часто пользуюсь, но иногда случается.

Смайлики – это радостные лица

– Когда я переписываюсь с тобой, могу я использовать смайлики?

– Да, можешь. Есть различные системы для того, чтобы люди с нарушениями зрения могли использовать компьютеры и телефоны, но в большинстве случаев смайлики просто озвучиваются. Описывается, что собой представляет определенный смайлик: например, «радостное лицо».

Скучать по тому, чего никогда не имел

– Что для тебя зрение?

– Зрение – это, конечно, во многих отношениях чувство, через которое человек получает большую часть информации. Так, во всяком случае, мне это представляется. Возможно, человек получает хороший общий образ разных вещей, когда смотрит на них. Это очень важное чувство, по моему мнению, хотя мне трудно об этом рассуждать, ведь у меня его никогда не было.

– Трудно говорить, что тебе не хватает того, чего у тебя никогда не было, но тебе не хватает зрения?

– Нет, очень редко. Конечно, периодически в некоторых ситуациях я думаю, что со зрением все было бы гораздо проще, но я об этом редко размышляю. Не то чтобы я постоянно ходил и думал, что если бы я мог видеть, то я сделал бы это и это. Но иногда случается.

Если бы Исак был зрячим, он мог бы, например, быть более спонтанным.

– Я люблю ходить на спортивные мероприятия, и тогда мне для сопровождения нужен помощник. Об этом приходится договариваться заранее, когда мы пойдем и так далее. Если бы я мог делать это без ассистента, было бы гораздо проще.

Что лучше не видеть

– Есть что-то такое, что ты рад не видеть?

– Об этом я тоже не особо задумывался, но, конечно, кое-что видеть и не хочешь. Например, если где-то не убрано, пожалуй, смотреть на это мало удовольствия. И в обществе точно есть вещи, которые не хочется видеть.

– Как ты думаешь, есть что-то, о чем стоит задуматься зрячему?

– Когда ты встречаешься с человеком, у которого нарушено зрение, просто будь собой. И всегда стоит спрашивать, не нужна ли этому человеку какая-то помощь. А еще не трогайте собаку-поводыря, когда на ней упряжь: это значит, что она на работе.

Источник: ИНОСМИ.РУ

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