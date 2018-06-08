The Week. «Эппл» объявляет войну «Гугл» и «Фейсбук». Что не поделили атланты?

В воскресенье, за день до начала всемирной конференции разработчиков «Эппл», появились новости о том, что компания «Фейсбук» погрязла в очередном скандале, связанном с конфиденциальностью информации. Газета «Нью-Йорк Таймс» сообщила, что несколько лет тому назад эта социальная сеть заключала соглашения с производителями смартфонов, предоставляя им доступ к данным пользователей. Хотя компания «Фейсбук» отрицает, что нарушала какие-либо законы и правила, критики поспешили отметить, что ее пришлось принуждать отвечать за свои действия, так как сама она не хотела исправляться.

Когда Тим Кук в понедельник вышел на сцену и обратился к участникам конференции с основным докладом, он говорил именно об этом. Столкнувшись с чередой скандалов по поводу конфиденциальности информации, с обвинениями в злоупотреблениях и политическом вмешательстве, а также с обеспокоенностью относительно пагубной зависимости от информационных технологий, Кремниевая долина после многих лет обожания сталкивается с чрезвычайно негативным отношением к себе.

Поэтому наступил важный момент, когда «Эппл» объявила, что ее браузер «Сафари» (Safari) на устройстве Мак (Mac) получит новые функции конфиденциальности, препятствующие отслеживанию пользователей. Компания продемонстрировала эту функцию, показав на экране соцсеть Фейсбук. Это был явный выпад в адрес Фейсбук и объявление войны конкурентам. На самом деле, тональность конференции была такова, что казалось, будто «Эппл» решила дать бой нарушителям конфиденциальности, заявив, что она является единственной компанией, которой можно реально доверять. Но хотя «Эппл» позиционирует себя в качестве спасителя высоких технологий, ее собственные конфликты трудно игнорировать.

Тем не менее, это не остановило «Эппл», которая всеми силами старается доказать, что является благодатным оазисом в мире информационных технологий. Доводы такого рода зазвучали с самого начала презентации. Старший вице-президент по разработке программного обеспечения Крейг Федериги (Craig Federighi) заявил, что новая операционная система айОС 12 (iOS 12), на которой будут работать айфоны и айпады, не будет нацелена исключительно на обеспечение лучших показателей. Она не будет тормозить старые устройства, но будет работать на продуктах, которым более пяти лет.

В свете скандала с аккумуляторами, из-за которого компании пришлось отрегулировать некоторые не самые новые айфоны, это выглядело как ответ на давнюю критику о том, что «Эппл» специально «старит» свои продукты, чтобы пользователи покупали новейшие модели или делали апгрейды. Компания также нанесла удар по «Гугл», отметив, что те, кто пользуется системой «Андроид», делают апгрейды до последнего уровня гораздо реже, если вообще это делают. Сигнал вполне понятен: если хочешь, чтобы твое устройство поддерживали и через несколько лет после покупки, пользуйся маркой «Эппл».

Точно так же, новые функции в айОС 12, помогающие пользователям экономить время, следят за тем, какими приложениями они пользуются, а также лучше управляют уведомлениями, чтобы снять обеспокоенность по поводу пагубной зависимости от информационных технологий. (Правда, в этом «Эппл» не одинока, поскольку «Гугл» несколько недель тому назад объявила об установке аналогичных функций.) Особо следует отметить новые установки, помогающие родителям ограничивать время пребывания детей перед экранами. Похоже, это прямой ответ на критику, прозвучавшую в этом году из уст двух видных инвесторов «Эппл», которые заявили, что компании следует активнее бороться с негативным воздействием своих технологий на детей.

В этом смысле «Эппл» продолжает многолетнюю традицию, заявляя о том, что она больше всех остальных уделяет внимание конечному пользователю. Несколько лет тому назад Стив Джобс утверждал, что цель «Эппл» состоит в слиянии информационных технологий и гуманитарных наук. Он давал понять, что «Эппл» это гуманная IT-компания, и что новые функции конфиденциальности, бросающие вызов «Фейсбук» и «Гугл», следуют в духе этой традиции. «Эппл» утверждает, что в то время как другие компании делают инструменты и гаджеты, она делает продукцию, развивающую творческое начало, или попросту говоря, вещи, которые доставляют удовольствие.

На самом деле, удовольствие было составной частью намного более раннего этапа цифровой революции. Когда такие вещи как блоги, социальные сети, смартфоны и приложения были в новинку, от этой новизны люди испытывали огромное удовольствие. Это было такое чувство, что несколько раз в год ты делаешь то, что никто в истории раньше не делал.

Но сейчас, когда мы твердо стоим в цифровой эпохе, стало заметно, что в таком удовольствии есть свои минусы. Радость от получения уведомлений или актуальных изменений порождает эффект принуждения, который ослабляет внимание. Существуют также последствия для психического здоровья от использования соцсетей, порождаемые желанием сравнить себя с другими и создающие чувство неудовлетворенности своей жизнью.

Так что в утверждении «Эппл» о том, что она стоит особняком, наверняка есть какая-то неоднозначность. С одной стороны, новые функции обеспечения конфиденциальности, находящиеся в резком противоречии с политикой «Фейсбук» и «Гугл» по отслеживанию данных пользователей, кажутся весьма похвальными. Возникает два разных пути в развитии технологий. Один ставит во главу угла пользователя, а второй – данные. В этом смысле «Эппл» занимает правильную позицию, и история на ее стороне.

Но другие функции этой компании, ограничивающие время приложений и контролирующие детей, вызывают определенные подозрения. В конце концов, порой неоднозначное отношение к нашим устройствам вызвано как раз тем, что «Эппл» сосредоточила внимание на создании привлекательных технологий. Так или иначе, компания пытается решить проблему, которую сама же и создала.

Поговорив о новых возможностях айфона по ограничению внимания, представители «Эппл» обратились к своему продукту «Часы» и продемонстрировали новые функции, позволяющие пользователю просматривать контент из интернета прямо на своем запястье, одновременно занимаясь на велотренажере или на беговой дорожке. Это была странная ситуация: объявив о функциях, которые помогут нам меньше пользоваться технологиями, компания тут же представила новые функции, побуждающие нас пользоваться технологиями чаще. В этом вся суть проблемы: технические новинки стали такой неотъемлемой частью нашей жизни, что мы уже не можем от них отказаться, даже если они наносят нам вред или вторгаются в нашу частную жизнь.

Та путаница, которую продемонстрировала в своих выступлениях «Эппл», показывает, в каком сложном положении оказалась и она, и мы, пользователи. Мы живем в окружении технологий, но не можем решить, враги они нам или друзья.

Источник: ИНОСМИ.РУ

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