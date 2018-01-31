The Guardian: ФБР изучает второе досье о связях Трампа с Россией и делает сенсационные выводы

В ходе расследования, которое проводит ФБР в отношении предполагаемого сговора (избирательного штаба Трампа) с Россией во время американских президентских выборов 2016 года, в распоряжение следователей попал новый документ. Это уже второе «досье», в котором вне связи с другим документами изложены некоторые из тех же утверждений, что и в досье, подготовленном бывшим агентом британской разведки Кристофером Стилом (Christopher Steele).

Второе «досье» было составлено Коди Ширером (Cody Shearer), пользующимся неоднозначной репутацией политическим активистом и бывшим журналистом, который в 1990-е годы был близок к администрации Клинтона.

В отличие от Стила, у Ширера нет опыта разведывательной деятельности, и к его «досье» изначально отнеслись скептически – хотя бы потому, что до выборов он предоставил содержавшуюся в документе информацию некоторым СМИ.

Тем не менее, согласно данным, полученным редакцией The Guardian, следователи ФБР все еще изучают подробности, содержащиеся в «досье Ширера», и пытаются найти в нем интересную информацию.

По словам одного источника, знакомого с обстоятельствами расследования, то, что ФБР все еще работает над документом, свидетельствует о серьезном отношении следователей к этому вопросу.

Это повышает вероятность того, что части досье Стила, к которому сторонники Трампа отнеслись с пренебрежением, возможно, находят (или еще могут найти) подтверждение в ходе изучения «досье» Ширера.

Сообщение об этом «досье» появилось в тот момент, когда Дональд Трамп и некоторые законодатели-республиканцы пытаются поставить под сомнение объективность расследования, проводимого Мюллером. А также – мотивацию ФБР в расследовании «сговора с Россией». В частности, речь идет о недоказанных утверждениях, согласно которым до ноября, еще до начала расследования, следователи были необъективны – их мнение было предвзятым в пользу Хиллари Клинтон.

Республиканцы в Комитете по разведке Палаты представителей в понедельник вечером проголосовали за то, чтобы обнародовать весьма спорный меморандум, который подготовил председатель комитета, республиканец Девин Нуньес (Devin Nunes). По имеющимся сведениям, в меморандуме утверждается, что ФБР было предвзято настроено по отношению к Трампу, когда запросило ордер в Суде США по делам о надзоре за иностранными разведками на сбор информации о Картере Пейдже, советнике избирательного штаба Трампа. Этот суд является секретным судом, который рассматривает запросы правоохранительных органов о наблюдении за американцами, подозреваемыми в том, что они действуют в качестве иностранных агентов.

Согласно публикации в New York Times, в меморандуме, подготовленном республиканцами, якобы утверждается, что ФБР исходит из информации, содержащейся в досье Стила, подготовка которого было частично оплачена демократами, стремившимися получить ордер на сбор информации о Картере Пейдже.

Демократы заявили, что обвинения со стороны республиканцев вводят в заблуждение и основаны на выборочном использовании секретных материалов. Чиновники Министерства юстиции заявили, что из-за наличия в документе секретной информации его публикация была бы шагом «в высшей степени безответственным».

Теперь у Трампа есть пять дней, чтобы решить, следует ли обнародовать документ, подготовленный Нуньесом.

«Досье» Ширера было передано в ФБР в октябре 2016 года.

По словам многочисленных источников, в ФБР «досье» передал Стил, к которому оно попало от американского связного, после того, как ФБР попросило бывшего агента MИ6 предоставить любые документы или доказательства, которые могли бы оказаться полезными в проводимом расследовании.

По имеющейся у The Guardian информации, Стил предупредил ФБР, что не может ручаться за достоверность материалов из «досье» Ширера, но он предоставляет его копию, поскольку она соответствует тому, что он в отдельном порядке слышал от своих собственных независимых источников.

В обоих документах, помимо прочего, утверждается, что Дональд Трамп был скомпрометирован во время поездки в Москву в 2013 году, во время которой имели место непристойные действия в пятизвездочном отеле.

В «досье» Ширера упоминается неназванный источник в ФСБ России, службе государственной безопасности. Ни одно из утверждений редакция The Guardian подтвердить не может.

В Вашингтоне Ширер считается фигурой неоднозначной. Консервативные СМИ обвиняют его в том, что он – из числа «тех, кто занимается грязной работой», что является членом «тайной шпионской организации» и представителем окружения Клинтон. Доказательства того, что избирательный штаб Хиллари Клинтон знал о «досье» Ширера, отсутствуют.

Но другие люди, которые знают Ширера, говорят, что он не просто наемник Демократической партии, и нет никаких доказательств того, что чиновники избирательного штаба Хиллари Клинтон когда-либо пытались получить его «досье».

По словам источников, хотя Ширеру не хватает четкости, аккуратности и безупречности, которыми обладает опытный бывший агент Стил, у него якобы также имеется широкая сеть осведомителей по всему миру, а также свободные финансовые средства для поиска информации и полезных контактов.

Белый дом решительно опровергает утверждения о том, что президент США был скомпрометирован, и отвергает заявления о том, что перед выборами 2016 года члены его избирательного штаба вступили в сговор с Кремлем.

Досье Стила, мотивы, побудившие его составить это досье, и его решение передать другим имеющуюся у него информацию по-прежнему считаются в рядах республиканцев сомнительными.

По словам Стила, он обратился в ФБР в связи со своими опасениями по поводу связей между Россией и штабом Трампа после того, как частная фирма Fusion GPS, занимающаяся политическим расследованиями, по заказу своих клиентов поручила ему расследовать это дело.

Основатель Fusion GPS, Гленн Симпсон (Glenn Simpson), выступая в Конгрессе с показаниями, сказал следователям, что Стил обратился к ФБР из чувства долга и в результате обеспокоенности по поводу национальной безопасности США.

Республиканцы из числа сторонников Трампа с пренебрежением отнеслись к досье Стила, назвав его «фальшивкой». Чак Грассли (Chuck Grassley), сенатор-республиканец от штата Айова и союзник Трампа, призвал провести расследование в отношении Стила на фоне неопределенных утверждений о действиях бывшего агента разведки.

Демократы заявили, что кампания против Стила предпринята в качестве попытки дискредитировать его и отвлечь внимание от заявлений о связях Трампа с Россией.

Представители ФБР и специального прокурора США, ведущих уголовное расследование в отношении членов избирательного штаба Трампа, от комментариев отказались. Связаться с Ширером по электронной почте и по телефону для получения комментариев не удалось.

На данный момент в ходе уголовного расследования, проводимого ФБР в отношении членов избирательного штаба Трампа, предъявлено четыре обвинения. Два бывших чиновника штаба Трампа, в том числе бывший советник Трампа по национальной безопасности Майкл Флинн, признали себя виновными в даче ложных показаний и в настоящее время сотрудничают со следствием, которым руководит специальный прокурор Роберт Мюллер.

Источник: ИНОСМИ.РУ

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