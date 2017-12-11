Star gazete: Трамп открыл ящик Пандоры в Иерусалиме

Вечером 6 декабря президент США Дональд Трамп сделал заявление об Иерусалиме. Закрыв глаза на всю критику, Трамп объявил о признании Иерусалима столицей Израиля. Это заявление, вне всякого сомнения, приведет к еще большему повышению напряженности в ближнем зарубежье Турции. Так, реакцию на это решение Анкара озвучила на высшем уровне. Президент Эрдоган сказал: «Иерусалим – красная линия для мусульман». Официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын (İbrahim Kalın), который после решения США сделал заявление по горячим следам, отметил: «Мы считаем данный шаг недействительным».

На заднем плане этого провокационного хода Белого дома – стесненность, испытываемая Трампом во внутренней политике. В США, по выражению президента Эрдогана, происходит процесс, похожий на события 28 февраля 1997 года в Турции. Американский истеблишмент прилагает большие усилия к тому, чтобы связать Трампа по рукам и ногам и, если получится, ссадить его с президентского кресла. Бывший советник Трампа по национальной безопасности Майкл Флинн (Michael Flynn) на днях признал, что лгал ФБР относительно своих контактов с послом России в США.

Это расследование причиняет Трампу немало головной боли. Чтобы вырваться из тисков, Трамп полностью подчинился сионитскому лобби, с которым ранее был тесно связан. В отличие от своих предшественников Трамп так заботится об интересах Израиля в регионе, что это способно пошатнуть балансы на Ближнем Востоке. То, что при такой конъюнктуре страдают интересы США в регионе, Трампа особо не волнует.

Картина становится яснее, когда мы анализируем шаги, которые Трамп предпринимал после того, как стал президентом. Первым делом Трамп отправился в регион Персидского залива и собрал вокруг светящегося шара лидеров Саудовской Аравии, Объединенных Арабских Эмиратов и Египта. Хотя казалось, что конечной целью этого союза был Иран, сначала попытались поставить на колени Катар. Здесь давайте также вспомним о крепких отношениях Катара с Турцией, поддержке, которую он оказывает Газе, его контактах с Ираном. Важную роль в инициативе, направленной на обуздание Катара, сыграл зять Трампа Кушнер. В качестве продолжения реализуемого плана был осуществлен дворцовый переворот в Саудовской Аравии, и наследный принц Салман сосредоточил в своих руках все властные полномочия.

Похожую роль Кушнер взял на себя и в ходе принятия Барзани решения о референдуме. Поговорив с Масруром Барзани, он склонил администрацию северного Ирака к плебисциту. Персона Кушнера снова возникла перед нами в ходе кризиса по оси Саудовская Аравия – Ливан. Кушнер, который, используя иранофобию, превратил Саудовскую Аравию и Объединенные Арабские Эмираты в игрушку, через премьер-министра Ливана Харири сделал ход, нацеленный на ограничение влияния угрожающей Израилю «Хезболлы». В результате этого плана балансы в Персидском заливе, Северном Ираке и Ливане нарушились в пользу Израиля. А после всего этого последовал ход Трампа относительно Иерусалима.

Итак, план по обеспечению безопасности окружающих Израиль территорий и усилению позиций Тель-Авива принадлежит сионистскому лобби, которое держит Трампа под контролем. Но план достиг относительного успеха благодаря так называемым мусульманским лидерам. Лидеры, которые вступали в неслыханные коалиции с Тель-Авивом для сохранения своего трона в Эр-Рияде, превратили Йемен и Сирию в огненный шар на почве мазхабистской политики по отношению к Тегерану, уселись в президентское кресло в Египте в результате кровавого переворота, помогли Израилю завоевать эти позиции. Но это временная ситуация. С решением Трампа по Иерусалиму в регионе был открыт ящик Пандоры.

Источник: ИНОСМИ.РУ

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