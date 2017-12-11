Project Syndicate: Китай опередил мир по цифровым технологиям

Китай твердо зарекомендовал себя как мировой лидер в области цифровых технологий, ориентированных на потребителя. Это крупнейший в мире рынок электронной торговли, на который приходится более 40% глобальных транзакций, входящий в топ тройку стран, по инвестициям венчурного капитала в автономные транспортные средства, трехмерную печать, робототехнику, дроны и искусственный интеллект (ИИ). Каждый третий из мировых единорогов (стартапы стоимостью более 1 миллиарда долларов) китайский, а облачные провайдеры страны удерживают мировой рекорд по эффективности вычислений. В то время как Китай испытывает дефицит торгового баланса услуг в целом, в последнее время он зарегистрировал положительное сальдо торгового баланса цифровых услуг до $15 млрд. в год.

Укрепляют потрясающий прогресс Китая в цифровой экономике интернет-гиганты, такие как Alibaba, Baidu и Tencent, которые продают свои услуги в массовом масштабе и предлагают миру новые бизнес-модели. Совместно, у этих трех компаний 500-900 миллионов активных ежемесячных пользователей, в их соответствующих секторах. Их подъему способствовало легкое — или, возможно, более точно, позднее регулирование. Например, регулирующие органы ввели ограничение на сумму онлайн-денежных переводов, спустя 11 лет после того, как Alipay ввели эту услугу.

Сегодня, эти интернет-фирмы используют свои позиции для инвестиций в цифровую экосистему Китая — и в формирующейся класс настойчивых предпринимателей, которые все больше её определяют. Alibaba, Baidu и Tencent совместно финансируют 30% ведущих стартапов Китая, таких как Didi Chuxing ($50 млрд), Meituan-Dianping ($30 млрд) и JD. com ($56 млрд).

С крупнейшим мировым внутренним рынком и огромным венчурным капиталом, старые Китайские предприниматели «подражатели» преобразовали себя в инновационные кузницы. Они бились как гладиаторы на самом конкурентном мировом рынке, научились разрабатывать сложные бизнес-модели (например, Taobao freemium модель) и строили неприступные барьеры для защиты своего бизнеса (например, Meituan-Dianping создал комплексное приложение для продуктов питания, включая доставку).

Как следствие, оценка китайских новаторов во много раз выше, чем их западных коллег. Более того, в некоторых секторах, Китай занимает лидирующее место в мире, начиная от потоковой передачи (одним из примеров является — Musical. ly, приложение для обмена фонограммами и видеоматериалами) до обмена велосипедами (Mobike и Ofo, в Китае превышают 50 миллионов поездок в день, и в настоящее время расширяются за пределы страны.

Наиболее важным является то, что Китай стоит в авангарде мобильных платежей, с более чем 600 миллионами китайских пользователей мобильных телефонов, имеющих возможность проводить одноранговые транзакции, практически без каких-либо сборов. Инфраструктура мобильной оплаты Китая, — которая уже обрабатывает гораздо больше транзакций, чем рынок мобильных платежей в пользу третьих лиц в Соединенных Штатах, — станет платформой для многих новых инноваций.

По мере того, как растет технический потенциал китайских фирм, рыночное преимущество страны превращается в преимущество данных, что имеет решающее значение для поддержки развития ИИ. Китайская фирма Face ++ недавно получила $460 млн, что является самой крупной суммой для компании ИИ. DJI ($14 миллиардная компания, производящая дроны для массового потребителя), iFlyTek ($14 миллиардная компания, занимающаяся системы распознавания голоса) и Hikvision ($50 миллиардная компания, производящая продукты видеонаблюдения) являются самыми дорогими в мире фирмами в их соответствующих сферах деятельности.

Другой важной развивающейся тенденцией в Китае является «слияние онлайн и оффлайн технологий» (OMO) — тенденция, на которую делает ставку, наряду с ИИ, Sinovation Ventures. Физический мир становится оцифрованным, компании определяют местоположение, движение и личность человека, а затем передают данные, чтобы они могли помочь при формировании онлайн-опыта.

Например, магазины OMO будут оснащены датчиками, которые смогут идентифицировать клиентов и различать их возможное поведение так же легко, как сейчас это делают веб-сайты электронной торговли. Таким же образом, изучение языков ОМО будет сочетаться с дистанционным обучением языку преподавателями носителями языка, местными помощниками, поддерживающими веселую атмосферу, автономной программой, исправляющей произношение и автономным аппаратным обеспечением, оценивающим домашнюю работу и тесты. Благодаря тому, что Китай в состоянии перестроить свою оффлайн инфраструктуру, он может занять лидирующие позиции в ОМО.

Тем не менее, даже если Китай лидирует в области оцифровки потребительских товаров, принятие бизнесом цифровых технологий отстает. Это может измениться. Новое исследование New McKinsey Global Institute показало, что три цифровых силы — дезинтермедиация (исключение посредников), дезагрегация (разделение процессов на составные части) и дематериализация (переход от физической к электронной форме) — к 2030 году могли бы составить (или создать) 10-45 % от объема доходов отрасли.

Те субъекты, которые успешно используют это изменение, вероятнее всего, должны быть достаточно крупными, чтобы повлиять на глобальный цифровой ландшафт, вдохновляя цифровых предпринимателей далеко за пределами Китая. Значимость будет перемещаться от медленно движущихся операторов к проворным цифровым бойцам, вооруженным новыми бизнес-моделями, и от одной части производственно-сбытовой цепи к другой. Крупномасштабное созидательное разрушение искоренит неэффективность и подведет Китай к новому эшелону глобальной конкурентоспособности.

У правительства Китая грандиозные планы относительно будущего страны, как цифровой мировой державы. Программа массового предпринимательства и инноваций, проводимая Государственным советом, привела к более чем 8 000 инкубаторов и ускорителей. В рамках правительственной программы Guiding Fund выделил $27,4 млрд венчурным и частным инвесторам — пассивные инвестиции, но с особыми льготами по выплатам. Власти в настоящее время мобилизуют ресурсы для инвестирования $180 млрд в строительство китайской мобильной сети 5G в течение следующих семи лет, и также поддерживают развитие квантовой технологии.

Государственный совет, также издал руководящие принципы для разработки технологий ИИ, с целью сделать Китай глобальным центром инноваций ИИ к 2030 году. Строящийся в настоящее время Xiongan, может стать первым «умным городом», предназначенным для автономных транспортных средств. Правительство поставило амбициозную задачу, к 2020 году автоматизировать 80% провинции Гуандун.

Такие устремления неизбежно подорвут рынок труда, начиная со стандартной работы белых воротничков (такой как обслуживание клиентов и телемаркетинг), а затем последует стандартная работа синих воротничков (например, работа на сборочной линии) и, наконец, повлияют на ряд нестандартных работ (таких как вождение или даже радиология). Недавние исследования MGI показали, что при сценарии быстрой автоматизации, примерно 82-102 миллионам китайских рабочих придется поменять место работы.

Переподготовка уволенных лиц станет серьёзным вызовом для правительства Китая, поскольку не даст крупным цифровым игрокам укрепить монополии, сдерживающие инновации. Но готовность правительства принять новую эпоху цифровых технологий, осуществлять политики поддержки и избегать при этом чрезмерного регулирования, уже обеспечило стране значительное преимущество.

Источник: ИНОСМИ.РУ

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